Indulatokat gerjeszt a bevándorlási szigor

A határátlépők gyerekeit elválasztják a szüleiktől

Bizonyos értelemben Melania Trump, az amerikai first lady is csatlakozott ahhoz a Laura Busht, Bill Clintont és jelenlegi vezető politikusokat is magába foglaló kórushoz, amely sürgeti Donald Trump elnöknél annak a gyakorlatnak leállítását, miszerint a törvénytelen határátlépők gyerekeit elválasztják a szüleiktől. A hivatalos adatok szerint hat hét alatt kétezer gyereket különítettek el és helyeztek el erre a célra kialakított központokban. Az elnök a demokrata pártiakat okolja a kialakult helyzetért, és összefogást szorgalmaz a bevándorlásellenes szabályozásban.

„Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett”

– idézte Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter Pál apostolnak a rómaiak­hoz írt levelét arra való magyarázatként, miért választják el a törvénytelen határátlépők gyerekeit a szüleiktől.

Tavaly John Kelly akkori belbiztonsági miniszter az illegális bevándorlással szembeni elrettentésként vázolta fel a Trump-kormánynak ezt a politikáját, amelyet ugyanakkor csak idén tavasztól érvényesítenek a nulla tolerancia jegyében. Hivatalos adatok szerint hat hét leforgása alatt mintegy kétezer gyereket választottak el és helyeztek el erre a célra kialakított központokba. Az utóbbi napokban aktív republikánus és demokrata párti politikusok mellett Bill Clinton exelnök és Laura Bush volt first lady, George W. Bush korábbi republikánus elnök felesége is elítélte ezt a gyakorlatot.

Fotó: Reuters

Az amerikai sajtóban szívszorító beszámolók is megjelentek arról, hogy szoptatós anyáktól is elveszik a csecsemőjüket, egyes gyerekek esténként álomba sírják magukat, illetve arról is vita bontakozott ki, hogyan nevezzék azokat a helyiségeket, amelyekben a gyerekeket elhelyezik. A Breitbart jobboldali hírportál rámutat: az Associated Press (AP) hírügynökség ketrecként írja le ezeket az üvegfallal körbevett helyiségeket, amelyeket pedig a konzervatív elfogultsággal aligha vádolható The Los Angeles Times is láncszemként egymásba kapcsolódó tartási területekként aposztrofált, igaz, elég körülményes megfogalmazással. Az AP szerkesztőségi kódexe 2013 óta tiltja az „illegális bevándorló” kifejezés használatát, emlékeztet ezzel kapcsolatban a Breitbart.

A médiabeszámolók azért lényegesek, mert ezek gerjesztik az indulatokat. A CNN egyik kommentátornője szerint szégyellheti magát az a keresztény, aki ebben a kérdésben a Szentírásra hivatkozik. A The Washington Postban megjelent cikkében ­Laura Bush kegyetlennek és immorálisnak nevezte a gyerekek és szüleik elválasztását. Melania Trump (képünkön) árnyaltabban fogalmazott: „szörnyű látnia” ezt a gyakorlatot, ugyanakkor reméli, mindkét politikai oldal összefog egy sikeres bevándorlási reform érdekében.

Férje, Donald Trump elnök a demokratákat okolta a kialakult helyzetért, amelynek szerinte is a szabályozás módosításával lehetne véget vetni. A 325 milliós Egyesült Államokban mintegy 11 millió illegális bevándorló él, és becslések szerint évi félmillióan érkeznek. Tegnapi búcsúbeszédében az ENSZ távozó emberjogi főbiztosa, Zeid Raad al-Husszein felszólította az USA-t, hogy hagyjon fel a gyerekek lelkiismeretlen elválasztásával.

– Egyetlen ország sem használhatja fel ezt az eszközt arra, hogy eltántorítson embereket a bevándorlástól – tette hozzá.

Amerikában a bevándorlási szigor annyira kényes kérdéssé vált, hogy Texasban a demokraták elbizonytalanodtak kormányzójelöltjük, Lupe Valdez haladó voltát ille­tően: spanyol ajkú bevándorlók leszbikus sarjaként hiába tökéletes a pedigréje, dallasi seriffként bevándorlóellenes gyakorlatot folytatott.