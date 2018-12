Donald Trump: az USA legyőzte a Iszlám Államot Szíriában

Az Egyesült Államok legyőzte az Iszlám Állam terrorszervezetet Szíriában – írta Donald Trump a Twitter közösségi portálon szerdán arra reagálva, hogy egybehangzó sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a Szíriában állomásozó csapatai kivonására készül.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018