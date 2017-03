Brüsszel még ketyegő bomba

Belgiumban továbbra is súlyos fokozaton tartják az ország terrorkészültségi szintjét

Egy évvel a 32 áldozatot követelő brüsszeli merényletek után továbbra is rengeteg potenciális terrorista bújhat meg a belga főváros hírhedt negyedében, Molenbeekben – derül ki egy friss jelentésből. A kerületben hosszabb-rövidebb időre többen is megfordultak a párizsi és a brüsszeli merényletek elkövetői közül, például Salah Abdeslam, aki a menekülthullámmal érkező terroristák némelyikét Magyarországról szállította Nyugat-Európába.

Mekkora a terrorfenyegetettség Brüsszelben egy évvel a robbantásos merényletek után? A kérdés a belga kormányt és a főváros valamennyi lakosát is foglalkoztatja. A kettős merénylet holnapi évfordulójára jelentés készült az azóta született terrorellenes intézkedések eredményességéről. A kép meglehetősen vészjósló: a belga főváros Molenbeek nevű kerületében ezekben a percekben is több tucat, terrorizmushoz köthető szervezet működik. A belga De Morgen című napilap értesülései szerint Európa dzsihadista központjában 51, potenciálisan terroristaszálakkal rendelkező csoport van, de csupán 72 olyan molenbeeki személyről van tudomásuk, akit meg kellene figyelni az iszlamista kapcsolatai miatt.

Közülük 26-an már távoztak a polgárháborús Szíriába, 20-an pedig épp börtönbüntetésüket töltik, teszi hozzá a lap. Némi bizakodásra ad okot, hogy a párizsi és brüsszeli merénylőket bújtató negyedből (és egész Belgium területéről) senki sem szökött Szíriába az utóbbi tizenkét hónapban. A hatóságok egyébként több mint 8600 házkutatást tartottak tavaly Molenbeekben, ahol a tavalyinál ötvennel több rendőr teljesít szolgálatot. Ezen akciók során 167 embert vettek őrizetbe.

Lényegében semmi sem változott a merényletek óta – idézi a Brussels Times hírportál Serge Stroobants professzort, aki szerint továbbra is lenne mit javítani a belga terrorellenes intézkedések hatékonyságán. A szakembert igazolja, hogy nemrég az egyik merénylet helyszínén, a brüsszeli Zaventem repülőtéren dolgozók is úgy nyilatkoztak: a légikikötő biztonsága hagy némi kívánnivalót maga után. – Természetesen nem lehet megvalósítani a 100 százalékos védelmet, de még így is lenne hová fejlődnünk – fogalmazott Bart Neyens, a reptéri alkalmazottakat tömörítő szakszervezet szóvivője.

Forrás: Reuters

Ismeretes, tavaly március 22-én a belga fővárosban a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson is terrortámadást hajtottak végre, harminckét ember halálát okozva. A robbantásos merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. Belgiumban a hatóságok még mindig hármas, azaz „súlyos” fokozaton tartják az ország terrorkészültségi szintjét. Ez azt jelenti, hogy a fenyegetés jelentős, „lehetséges és valószínű” egy terrortámadás – emlékeztetett az MTI.

Hivatalos adatok szerint Belgiumban 2014 vége óta legalább hat terrorcselekményt akadályoztak meg a hatóságok. Hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy a brüsszeli merénylőkhöz közel álló dzsihadisták újabb támadásokra készültek a tavaly márciusi kettős támadás után. A repülőtéren öngyilkos merényletet elkövető Najim Laachraoui és Ibrahim El Bakraoui egy felvett beszélgetéséből kiderült, hogy a terrortámadások alkalmával nem készülnek használni az összes fegyverüket, így más, Brüsszelben élő terroristák támadtak volna a jól elrejtett arzenállal. A La Libre Belgique napilap cikke szerint a felvételen fel is sorolják a fegyvereket, amelyek között gépkarabélyok, kézifegyverek és gránátok is szerepelnek. A napilap megjegyezte, a fegyverek létezését fényképfelvétel is bizonyítja, amelyen a dzsihadisták a terrorszervezet zászlaja alatt láthatók, de a hatóságok még nem akadtak a nyomukra.

A 96 ezer lakosú Molenbeek negyed azután került a nemzetközi érdeklődés középpontjába, hogy kiderült, hosszabb-rövidebb időre többen is megfordultak ott a 2015-ös párizsi és a 2016-os brüsszeli merényletek elkövetői közül. Molenbeekben született és nőtt fel a párizsi támadások három elkövetője és a merényletek állítólagos kitervelője.

Forrás: Reuters

A 31 éves Brahim Abdeslam a párizsi terrorcselekmények során robbantotta fel magát. Testvére, a jelenleg francia fogságban lévő 27 éves Salah Abdeslam pedig a logisztikai előkészületekben nyújtott segédkezet, illetve terrorista társait fuvarozta a párizsi merényletek éjszakáján. Mint lapunk elsőként számolt be róla, a terrorakcióban részt vevő sejt több tagja a merényletet megelőzően Magyarországon tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig, ők a menekülthullámmal érkeztek Szíriából Európába, és többüket Salah Abdeslam szállította Magyarországról, a Keleti pályaudvarról Nyugat-Európába.

Köztük volt Najim Laachraoui is, az egyik brüsszeli merénylő. Szintén Molenbeekből származik a 32 éves Mohamed Abrini, aki részt vett a párizsi és a brüsszeli támadásokban is, és akit tavaly áprilisban tartóztatták le Brüsszelben, de molenbeeki illetőségű volt a párizsi merényletek kitervelője, a 28 éves Abdelhamid Abaaoud is, akit öt nappal a támadások után öltek meg egy razzia során.