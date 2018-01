Szijjártó Péter: Nyugat Európának nem tetszik, hogy belezavartunk a képbe

„Mi közép-európaiak most egy kicsit belezavartunk a képbe azzal, hogy őszinték vagyunk és kimondjuk, amit gondolunk. Hogy sem a politikai korrektségnek, sem a képmutatásnak a béklyóját nem vagyunk hajlandók a vállunkra venni. Valójában azt mondjuk ki, amit a nyugati közvélemény gondol, de ahogy látjuk, már ott is egyre többen adnak hangot a velünk egyező véleményüknek” – mondta Szijjártó Péter az ECHO Televízió Bayer Show című műsorának vasárnapi adásában. A külgazdasági és külügyminiszter beszélt a „furcsára” sikeredett LIBE-meghallgatásról is.

Szijjártó Péter szerint van egy olyan világképe a nyugat-európai politikai elitnek, ami a kereszténység és a nemzeti identitás utáni időszakra készült, ez kicsit „posztkeresztény” és „posztnemzeti” európai időszakot szeretne megnyitni. A miniszter szerint azért, mert azt gondolják, hogy minden ami nemzeti, minden, ami keresztény az már ócska és visszajuttat a múltba.

„Ennek a kérdésnek a véghezvitelében a közép-európai országok óriási féket jelentenek. Ezt próbálják megakadályozni azzal, hogy hajánál fogva előrángatott, politikai racionalitást nélkülöző módon vegzálják azokat, akik nem hajlandók ebben a nagy játszmában együttműködni velük”

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter az ECHO Televízióban.

Fotó: echotv.hu

Szijjártó Péter Bayer Zsoltnak mesélt a decemberi LIBE-meghallgatásról is. Elmondása szerint a tények, a biztonság vagy az emberek véleménye abszolút nem érdekelte a bizottsági tagokat.

„Van egy elvi alapvetésük: az illegális migráció felturbózásával az európai térség veszítse el a gyökerét, a kulturális identitását, vallását és legyen egy egészen új világ, ahol nem számít, hogy mi volt korábban.”

A miniszter meglepődött azon, hogy a meghallgatáson a magyar civil szféra véleményét egy olyan szervezet képviselte, amelynek a működését 282 ember támogatta adójának egy százalékával.

„Szerintem az a templom, ahova én járok, több felajánlást kapott a hívektől, mint a Magyar Helsinki Bizottság összesen az állampolgároktól”

– tette hozzá Szijjártó Péter.

A televíziós műsor felvétele megtekinthető az ECHO TV oldalán.