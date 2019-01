Pompeo: a török kormánynak szavatolnia kell a szíriai kurdok biztonságát

Washington elvárja Ankarától a szíriai kurdok biztonságának szavatolását az amerikai csapatok szíriai kivonása után – közölte szaúd-arábiai látogatásán tartott sajtótájékoztatóján Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, és hozzátette: nem fogják engedni azt sem, hogy terroristák szíriai területről hajtsanak végre támadásokat Törökország ellen.

Pompeo hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnapi Twitter-üzenete, amelyben Törökországot gazdasági tönkretétellel fenyegette meg, amennyiben Ankara megtámadja a szíriai kurdokat, nem érinti az amerikai csapatkivonást. Az elnöki bejegyzés szerinte a Törökország elleni gazdasági szankciókra vonatkozott, ám az erről faggatózó újságíróknak azt tanácsolta, erről jobb, ha az elnököt kérdezik. Maga Pompeo azt mondta, egyelőre még nem egyeztetett az ominózus bejegyzésről sem Trumppal, sem pedig Ankarával.

A dzsihadisták elleni harcban évek óta aktívan közreműködő Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milíciát Törökország terroristának és nemzetbiztonsági fenyegetésnek tartja, Pompeo azonban hangsúlyozta, Ankarának szavatolnia kell azoknak a biztonságát, akik együtt harcoltak a Washington vezette nemzetközi koalícióval az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen. Hozzátette azonban, az Egyesült Államok azt sem tűri, hogy Szíria területéről Törökországot fenyegessék.

A törökök és a kurd területek közti biztonsági zónával kapcsolatban azt mondta, annak részletei még kidolgozásra várnak, a tárgyalások pedig minden érintett fél bevonásával folytatódnak.

Vasárnap Trump 30 kilométeres biztonsági zóna kialakítását javasolta Szíriában.

A külügyminiszter a sajtótájékoztatón több folyamatban lévő ügyet is érintett, egyebek mellett Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai ellenzéki újságíró nagy port kavaró meggyilkolását, amely kapcsán hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is az összes felelős példás megbüntetését kérte Szalmán királytól és Mohamed bin Szalmán trónörököstől.

Hasogdzsi, aki 2017 óta az Egyesült Államokban élt, október 2-án tűnt el, miután felkereste hazája főkonzulátusát Isztambulban, és többé senki sem látta. Rijád nem sokkal később beismerte, hogy a konzulátuson meggyilkolták, a vádlottak ellen pedig per is indult, amelynek a tisztaságában azonban a nemzetközi jogvédő szervezetek kételkednek. Az ügyben sokan firtatják a trónörökös érintettségét is.

Pompeo körútját Jordániában kezdte meg kedden, Szaúd-Arábia után pedig Ománt keresi fel. Kuvaiti látogatását viszont személyes okokra hivatkozva lemondta.