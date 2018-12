Manipulálhatták a Jobbik tisztújítását

Válság a párt irányításában, illegitimek lehetnek a vezetők

Előre megrendezett színjáték lehetett a Jobbik májusi tisztújító kongresszusa, ahol az elnöknek megválasztott, egykori skinhead Sneider Tamás mellett a befutó alelnökök sorrendjét is előre lehetett tudni – derül ki abból a hangfelvételből, melyet a Hír TV hozott nyilvánosságra hétfőn. Ezen Szávay István, a parlamenti mandátumáról éppen tegnap lemondott jobbikos képviselő azt mondja: „Volner, Z. Kárpát, Apáti, Hegedűs, Stummer, Bana, ez lesz a sorrend.” Vagyis Szávay már órákkal a szavazás előtt megmondta, hogy a kongresszuson indult 14 jelöltből őket választja meg a küldöttség.

A felvételen a párttársai körében arról is beszél Szávay, hogy két hete „ezért az eredményért” dolgozik, így „tűpontosan” belőtte, hogy mi lesz. Arra a kérdésre, hogy lehet ezt tűpontosan belőni, a volt képviselő úgy felelt: „Úgy, hogy k…a sok telefont intéztem.” A kétkedő politikustársnak hozzáteszi: fix, hogy ez lesz az eredmény, „hidd már el”. Még azt is előre megmondta, hogy százalékos arányban ki mekkora támogatást fog kapni, és a számok többé-kevésbé beigazolódtak. Ismert, a párt tavaszi elnökválasztása igen szoros eredménnyel végződött, a Vona Gáborhoz hű Sneider Tamás–Gyöngyösi Márton páros 54-46 százalék arányban győzött Toroczkai Lászlóval és Dúró Dórával szemben.

– Ez a hangfelvétel újabb bizonyítéka annak, hogy a tisztújítás nem tiszta versenyben zajlott – reagált a Magyar Időknek Dúró Dóra. A Mi Hazánk politikusa felidézte, korábban több olyan eset is volt, ami azt mutatta, nem volt tisztességes a választás.

Emlékeztetett Tóth Péter Csongrád megyei elnökre, akit ugyancsak egy hangfelvétel buktatott le. Tóth azt mondta egy küldöttnek, nagyon kell, hogy Snei­der Tamást támogassák. „Mindenben számíthatsz rám, bármi, pénz kell, adom, csak nagyon gatya a helyzet.” Tóth arról is beszélt, hogy Szaszi (Szabó Gábor pártigazgató – a szerk.) kézbe vette a dolgokat, kézi irányítás van, mindent kiszámol, „mert ő nem vállalja a pártigazgatóságot, ha Toroczkai nyer”.

Dúró Dóra szerint egyébként az SZDSZ lejtmenete is akkor kezdődött, amikor elcsalták azt az elnökválasztást, amelyen Kóka János nyert.

– Ez járult hozzá a párt megszűnéséhez, és most hasonlónak lehetünk szemtanúi a Jobbiknál – mondta a képviselő. A Jobbik sajtóosztálya szerint a hangfelvételen nem az derül ki, hogy mi lesz a végeredmény, hanem az, hogy Szávay István mit tippelt, és ebben az „égvilágon semmi különös nincs”. – Egy sportversenyen is meg lehet tippelni az erőviszonyok alapján a végeredményt, és ha valaki eltalálja, az még nem jelenti azt, hogy előre tudta vagy előre el volt döntve – írta a sajtóosztály.

Toroczkai László szerint az, hogy Szávay gyakorlatilag sebészeti pontossággal felsorolta a nyertes alelnökök nevét, azt bizonyítja, hogy a tisztújítás nem volt demokratikus, a Jobbik jelenlegi vezetése pedig illegitim.

– A Jobbik frakcióját és elnökségét egyetlen dolog köti össze, 2,7 milliárd forint támogatás. Ott már nincsenek elvek, nincs becsület – fogalmazott a Mi Hazánk elnöke.

Az új hangfelvétel megjelenése előtt nem sokkal Szávay István lemondott parlamenti mandátumáról – ezt maga a zsidó nő megverésével hencegő politikus jelentette be Facebook-oldalán. Ismert, Szávay egy nyilvánosságra került hangfelvételen azzal dicsekedett, hogy leütött egy nőt, mert „büdös zsidó”, valamint „elferdítette a heftijét”. Szávay emiatt már lemondott frakcióvezető-helyettesi és országgyűlési jegyzői posztjáról, mandátumát azonban nem adta vissza. Azért is érdekes, hogy most mégis képviselői helyének visszaadása mellett döntött, mert a Jobbik vezetése még etikai eljárást sem kezdeményezett ellene a történtek ­miatt. Minderre Toroczkai úgy reagált, az látszik, hogy a Jobbik vezetése válságban van.

– Sneider Tamás, Gyöngyösi Márton pártelnökök is azt mondták korábban, lezártnak tekintik Szávay zsidózó ügyét, ő mégis új fejlemény nélkül lemondott – mondta pártelnök, aki szerint az igazi kérdés az, ki hozta meg valójában ezt a döntést, ki irányít valójában a pártban.

– Én nem tudom másként értékelni Szávay lemondását és háttérbe vonulását, mint hogy a Jobbik vezetése látta, hogy Szávay további szerepeltetése gátja a balliberálisokkal való összefogásnak, így a cél az, hogy ő ennek ne legyen útjában – fogalmazott Dúró Dóra, aki hozzátette, ezzel együtt régóta hallani olyan pletykákat, hogy Szávay Szabó Gábor helyére pályázik. – Elképzelhető, hogy „így pacsizták le egymással”, hogy Szávay lesz a pártigazgató, amivel egy nagy hatalmú szürke eminenciás lehet a pártban – vélekedett Dúró Dóra. Erről a hatalmi harcról egyébként már Volner János is beszélt a minap egy tévéműsorban.

A Magyar Idők megkereste Szabó Gábort, hogy megtudjuk, ő tud-e arról, hogy pártigazgatói széke inog. A Jobbik erre azt írta, „Volner János szokás szerint hazudik, de ezt már megszokhattuk tőle”. Annyi ugyanakkor bizonyos, a Jobbik alapszabálya szerint a pártigazgatót a Jobbik elnökének javaslatára az országos elnökség nevezi ki, illetve menti fel.

Arra is kíváncsiak voltunk, ki veheti át Szávay megüresedett helyét a parlamenti patkóban. Érdekes ugyanis, hogy a zsidózó hangfelvétel megjelenésének napján Magvasi Adrián lemondott a jobbikos Alfahír.hu főszerkesztői posztjáról. Ezzel együtt viszont a Jobbik országos listáján ő a soron következő személy, aki átveheti Szávay helyét.

Kérdésünkre a párt sajtóosztálya azt felelte, a megüresedett helyről később döntenek.