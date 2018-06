Fertőzések terjednek a migránsok között

A boszniai egészségvédelmi miniszter megerősítette, hogy különböző fertőzések - köztük rühesség és tetű - terjednek a migránsok között - számolt be az M1 aktuális csatorna tudósítója Belgrádból.

A szerda esti Híradóban azt jelentették: egy civil segítő Belgrádban az M1-nek azt mondta: a „helyzet katasztrófával fenyeget”.

A csatorna tudósítója azt közölte, hogy a horvát-szlovén határon is újabb incidens történt. Egy migráns rúddal támadt rendőrre, és csak úgy sikerült feltartóztatni, hogy a rendőr a fegyverével a földbe lőtt.

A csatorna tudósítója elmondta, hogy Belgrádba naponta mintegy száz illegális bevándorló érkezik, és mindannyian Bosznia felé mennek tovább. A hétvégén is 350 újabb illegális bevándorló jutott be Boszniába, ezért a helyi belügyminisztérium nyomozza, hogyan juthattak be országukba ennyien a megerősített határvédelem ellenére.