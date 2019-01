Angard: Soros György létezik és el akarja árasztani Európát bevándorlókkal

Soros György létezik, hús-vér ember, terve van, külpolitikát folytat, hálózatokat mozgat, bevándorlást támogat, el akarja árasztani Európát bevándorlókkal és nyitott társadalmat akar. Amikor Orbán Viktor megnevezte őt politikai ellenfelének, Soros György nem utasította vissza, hanem előjött a napfényre és közölte, hogy ellentétes céljai vannak – jelentette ki G. Fodor Gábor az ECHO TV Angard című műsorában. A 888.hu főszerkesztője mindezt annak kapcsán mondta, hogy az ellenzék áldozatként próbálja meg beállítani az amerikai milliárdost, és azt sugallja, minden csak kitaláció.

Áldozat vagy egy szimbólum Soros György, amiért a Fidesz kampánytémája lett? És nem ugyanez figyelhető meg Orbán Viktorral kapcsolatban, amikor a hazai ellenzék negatív narratívát épít a kormányfő személye köré? – hangzott el M. Dobos Marianne bevezetőjében.

Mai napig derülnek ki új információk arról, hogy Soros György mit művel a háttérben – reagált Gajdics Ottó, a Magyar Idők főszerkesztője.

Nagy József, a 24 hu újságírója magyarázata szerint azért gondolja, hogy Soros György démonizálva van, mert ő egy darab erő a politikai mezőn.

G. Fodor Gábor, a 888.hu főszerkesztője közölte: mégiscsak kiderültek csúnya dolgok arról az emberről, aki úgy állította be magát, mint a filantróp, a demokrata.

Nem véletlenül választotta az év emberének Soros Györgyöt a The Financial Times. Ő az egyetlen, akinek önálló külpolitikája van – jegyezte G. Fodor Gábor, hozzátéve:

Soros György létezik, van terve, külpolitikát folytat, hálózatokat mozgat, bevándorlást támogat, el akarja árasztani Európát bevándorlókkal, nyitott társadalmat akar. A The Financial Times cikke is azt sugallja, hogy Soros György csak egy kitaláció és összemossa a technológia és a probléma kérdését – tette hozzá.

Európa problémája a bevándorlás, amely felvet politikai kérdéseket. Erre nem lehet azt mondani, hogy csak kommunikáció és kampány – szögezte le a 888.hu főszerkesztője.

Závecz Tibor, a Závech Research alapító ügyvezetője leszögezte, ők nemet mondtak az illegális, ellenőrizetlen, tömeges migrációra.

Gajdics Ottó, a Magyar Idők főszerkesztője kiemelte: a bevándorlás súlyossága miatt, aki cselekvően nem tesz ellene, az támogatja a migrációt.

A teljes beszélgetést IDE kattintva tekinthetik meg.