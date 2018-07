A szakértő úgy véli, még nem szűnik meg a Jobbik

– Bár a közeljövőben erősen befolyásolhatja a Jobbik működését, hogy Simicska Lajos is kihátrált mögüle, kevéssé valószínű a párt pénzügyi okból történő megszűnése – fejtette ki Farkas Örs politológus az M1 szombati műsorában. Megjegyezte: a parlamenti pártok bőven kapnak költségvetési forrást, így a jelentős tartozással terhelt Jobbik a frakcióján keresztül kivédheti az átmeneti időszakot.

– A pártszakadás is komoly támogatásvesztést okozhat a Jobbiknak: napról napra érkeznek információk, mely alapszervezet, megye lép ki a pártból azért, hogy csatlakozzon a Mi Hazánk Mozgalomhoz – fogalmazott az elemző. Azt is felidézte, hogy a Jobbik kampányra költötte azt a több mint 100 millió forintos támogatást, amelyet támogatói juttattak az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által megállapított bírság befizetéséhez.

– Lehetőségük lett volna a büntetés visszafizetésére visszafogottabb kampánnyal – húzta alá. Farkas Örs nem valószínűsítette, hogy a pénzügyi problémák veszélyeztethetnék a Jobbik indulását az európai parlamenti választásokon, ám szerinte a forráshiány befolyásolhatja a kampány intenzitását.

Ismert: az ÁSZ 331 millió forint tiltott pártfinanszírozást állapított meg a Jobbiknál. Nem juthatnak közpénzhez, amíg a bírságot be nem fizetik, ugyanennyi állami támogatást is levonnak tőlük, s a Magyar Postának is van 60 millió forintnyi követelése velük szemben. Az ÁSZ közben elfogadta a Jobbik többször kiegészített intézkedési tervét.

Sneider Tamás pártelnök elárulta nemrég: jóval a piaci ár alatt bérelték a plakáthelyeket, így elismerve, hogy az ÁSZ a törvényesen járt el, amikor megbírságolta a Jobbikot. Volner János alelnök pénteken bejelentette: teljesen kiürült a pártkasszájuk.