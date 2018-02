Most akkor kommunisták vagy nem?

A Magyar Szocialista Párt azóta próbálja levetni magáról a posztkommunista utódpárt jelzőt, amióta létrejött, oly módon, hogy az MSZMP nevéből csak úgy egyszerűen elhagyta az M betűt.

Abba most talán ne menjünk bele, hogy azért az állampárti vagyon nagyon jól jött neki, illetve a demokratikus berendezkedés időszakában Horn Gyula és Medgyessy Péter személyében is az egypártrendszer legmagasabb szintű vezetőit juttatták a miniszterelnöki székbe.

Ezek miatt a tények miatt is az a bizonyos kommunistázás, posztkommunistázás mindennek mondható, csak jogtalannak nem.

2017-18. fordulóján azután úgy tűnt, végleg levetik magukról az egykori elvtársak ezt a bizonyos rájuk tapadó bélyeget, ugyanis miniszterelnöknek azt a Karácsony Gergelyt jelölték, akiről sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy a Kádár-rendszerben szocializálódott volna, ráadásul nem is az MSZP, hanem egy másik párt, a Párbeszéd – Molnár Gyula szerint persze az Együtt – vezetője.

Ebbe az „idilli” hangulatba, mint a ménkű csapott bele az a hír, hogy az új kormányfő-jelölt választási szövetséget kötött két szélsőséges politikai szervezettel, az ún. „Európai Baloldal-Munkáspárt 2006” névre hallgató formációval és a Balpárttal.

Már az egykor Thürmer Gyula-féle, a „kádári örökséget” továbbvivő MSZMP-nek hívott, majd később a Munkáspárt névre hallgató kommunista csoportból kivált, Vajnai Attila irányította 2006-osok nevéhez is fűződött nem is egy törvénytelenség – tiltott önkényuralmi jelképekkel való visszaélés miatt több eljárás is indult Vajnai és társai ellen -, ám az igazán nagy probléma ezzel a bizonyos Balpárttal van.

Jelezték páran, hogy ne legyek már indulatos a Köztársaság téri lincselés kapcsán.Ezért ma, az évfordulón ezt a képet… Közzétette: Kalmár Szilárd – 2017. október 30.

Alelnöke ugyanis az a Kalmár Szilárd, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjait rablóknak, gyilkosoknak nevezte, legutóbb október 26-án pedig közösségi oldalára ezt írta a mosonmagyaróvári sortűz áldozatairól: „Ezt a rohadék csőcseléket gyászoljuk? Ezek a hősök?”

Emellett „természetesen” Kalmár lebontaná a déli határt védő kerítést is, ami a fenti gyűlölködő mondatai – melyek kimerítik a kommunizmus bűnei tagadásának vétségét – mellett még akár bagatellnek is nevezhető. Persze nyilván nem az.

Nos ezzel az emberrel, ennek az embernek a pártjával kötött szövetséget Karácsony Gergely, és őt akarják indítani egyéni képviselőjelöltként Budapest VIII. kerületében, Kocsis Máté kihívójaként.

Agyrém!

Persze ha eszünkbe jut Szanyi Tibornak a legutóbbi október 23-a alkalmából közzétett facebook-bejegyzése, akkor joggal gondolhatjuk azt, hogy ennek a pártnak lehet bárki a vezetője vagy a miniszterelnök-jelöltje, az átvedlik vörös ruhába, akarom mondani rongyokba.

Update: Új köztársaság felépítését ígéri az MSZP-Párbeszéd.

A fentiek fényében ezt akár szocialista népköztársaságnak is hívhatnák.