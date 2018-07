Vereséget szenvedett az olaszoktól a magyar férfiválogatott

Magyar férfi vízilabda-válogatott súlyos, 12-5-ös vereséget szenvedett az olasz csapattól a Barcelonában zajló Európa-bajnokság szerdai csoportrangadóján.

Märcz Tamás együttese számára rémálomként indult a találkozó, az olaszok a második negyed elején már 6-0-ra vezettek, innen pedig nem volt esély a fordításra.

Ez azt jelenti, hogy ha a magyar válogatott a csoport utolsó mérkőzésén a papírformának megfelelően legyőzi a német csapatot, akkor a második helyen a nehezebb ágra kerül, és amennyiben túljut a C jelű négyes harmadikján – várhatóan a hollandokon -, akkor már a negyeddöntőben összekerülhet a címvédő, olimpiai bajnok szerb együttessel.

Eredmény:

férfiak, A csoport, 2. forduló:

Olaszország-Magyarország 12-5 (5-0, 2-4, 2-0, 3-1)

Barcelona, Piscines Picornell, v.: Sztavridisz (görög), Naumov (orosz)

gólszerzők: Bodegas, Gallo, Figlioli, Di Fulvio 2-2, Molina, Renzuto, Velotto, Fondelli 1-1, illetve Manhercz 2, Bátori, Erdélyi, Angyal 1- 1

Magyarország:

Nagy V. – Vámos, Bátori, Erdélyi, Bedő, Jansik D., Kovács G. – cserék: Mezei, Manhercz, Zalánki, Angyal, Pohl

Az Európa-bajnokságok története legkomolyabb múlttal rendelkező párharcának újabb felvonását rendezték a Piscines Picornell uszodában: a két válogatott egymás elleni Eb-múltja kereken nyolcvan éve íródik, az összesített mérleg magyar fölényt mutat, 16 győzelem és egy döntetlen mellett nyolcszor ünnepelhettek az olaszok.

Tavaly a Margitszigeten a világbajnokság csoportküzdelmei során 9-9-s döntetlent játszottak egymással a csapatok, míg idén az Európa Kupa rijekai szuperdöntőjében fölényes, 10-5-ös olasz siker született.

A magyarok hétfőn a nyitófordulóban 12-5-re győzték le Georgia csapatát, míg az olaszok komoly erődemonstrációt tartva 14-1-re ütötték ki a németeket.

A szombat óta tartó Európa-bajnokságon először gyűlt össze annyi néző a lelátón, amely már méltó egy kontinensviadalhoz, így a két csapat kiváló hangulatú lelátó előtt ugorhatott a vízbe.

Az olaszok 13 másodperc után kapták az első fórjukat, de Nagy védte Bodegas húzását. A második előnyből már nem hibázott az olaszok honosított centere, majd a spanyolból olasszá lett Molina is „beköszönt”. Az ellenfél magyar emberelőnyben is szorosan védekezett Vámoson, ezzel kivette a legnagyobb fegyvert a magyarok kezéből, akik ettől meg is zavarodtak.

Nagy hóna alatt becsúszott egy lövés a rövid oldalon (3-0), így a rivális gyorsan ellépett. Az olaszok ezután sem lassítottak, védekezésben és támadásban is nagy fölényben voltak, ötgólos(!) előnyt hoztak össze nyolc perc alatt.

Nem kellett sokat várni a hatodik olasz gólra sem, amire végül nagy nehezen Bátori emberelőnyből válaszolt. Az olaszokat ugyanakkor nem lehetett megállítani, a magyarok legtöbbször csak nagyon távolról tudtak lövőhelyzetbe kerülni, ezek a próbálkozások pedig már útközben elhaltak a blokkoló kezeken.

A magyarok a nagyszünet előtt „életjelet adtak”, Erdélyi és Manhercz is betalált. Egy perccel a negyed vége előnyt emberelőnybe került a fehér sapkás magyar csapat: Märcz-kapitány időt kért, Manhercz pedig gólt lőtt, ezzel – a látottak alapján szinte csodával határos módon – három gólra zárkózott fel a gárda (7-4). Három másodperccel a szünet előtt Jansik lövése a kapufáról jött ki.

A harmadik felvonás elején Bedő akár egymaga egyenlíthetett volna, de először ziccert rontott, majd csavarása a felső lécen csattant, végül egy gyönyörű összjáték után hárította lövését bravúrral Del Lungo. Mezei harcolt ki emberfórt, Jansik viszont közelről elhibázta a húzást, a túloldalon aztán Gallo belőtte a fórt, ezzel újra látótávolságon kívül került az ellenfél. Di Fulvio is betalált, amivel gyakorlatilag el is dőlt az összecsapást.

A negyedik negyedre teljesen szétesett a magyar csapat, ezt az olaszok sorozatos lefordulásos gólokkal büntették és súlyos vereséget mértek riválisukra.

„Kicsit mérges vagyok, hiszen megbeszéltünk sok mindent, mégis, mindjárt az elején mintha elfelejtettük volna ezeket. Nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk, mentálisan teljesen rossz kezdés volt” – értékelt a szövetségi kapitány az M4 Sportnak. Märcz Tamás fordulópontként azt említette meg, amikor 7-4-ről nem sikerült 7-5-re zárkózni, noha több lehetőség is kínálkozott rá.

Hozzátette, sok ilyen pörgős ritmusú mérkőzés kell a csapatnak, amelynek meg kell becsülnie az adódó helyzeteket, hiszen egy erős ellenféllel szemben nehéz kialakítani azokat.

„Ezen dolgozni kell, nemcsak ebben a pár hétben, amíg együtt vagyunk a válogatottal, hanem egész évben” – fogalmazott, és emlékeztetett rá, a vereséggel vélhetően nehezebb ágra kerül együttese. – „Nincs vége az Európa-bajnokságnak, van ebben a csapatban még jóval több.”