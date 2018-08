Ostrom alá veszi a berlini Eb-dobogót

A 21. születésnapja előtt álló Halász Bence már az olimpiai bajnokot is „elkalapálta”

Ha a jövő heti berlini Európa-bajnokságon van versenyszám, amelyben gyakorlatilag borítékolható, hogy az eredményhirdetésnél milyen zászló kúszik a legmagasabbra, akkor az a férfi-kalapácsvetés. Mert az nehezen elképzelhető, hogy a lengyelek mindkét klasszisa, a világranglista első két helyezettje, a mezőny előtt „mérföldekkel” járó Wojciech Nowicki és Pawel Fajdek egyaránt fejre álljon.

A bronzéremért azonban hatalmas tülekedés várható, és bizony egy szombathelyi legény – akinek holnap lesz a 21. születésnapja –, Halász Bence is pályázhat a dobogóra.

Elég csak a világranglistára pillantani, Nowicki 81,85 méterrel az első, Fajdek 81,14-gyel a második – mindketten Székesfehérváron, a Gyulai Memorialon dobták a legjobbjukat –, a harmadik a brit Miller 80,26-tal, majd Halász jön 79,57-tel, míg az ötödik helyen a török Apak áll 78,59-cel. A Dobó SE versenyzője amúgy már a múlt esztendőt is a világranglista negyedik helyén zárta, 78,85-tel; csak azért nem ismert még szélesebb körben, mert egyelőre a korosztályában vitézkedett.

Az elmúlt három évben U20-as Európa-, majd világbajnok lett, tavaly pedig megnyerte az U23-as Eb-t. Egy éve ott volt a londoni vb-n is, és élete első felnőtt világversenyén a selejtezőben szakadó esőben elsőre túldobta a szintet (75,56). A döntőben a legjobb nyolc között már nem folytathatta, 74,45-tel 11. lett, de neki az év fő versenye az egy hónappal korábbi U23-as Eb volt.

Az 1999-es sevillai vb-n ezüstérmes Németh Zsolt tanítványa a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kalapácsvető-versenysorozatában tavaly még csak három állomáson indult, idén már ötön, Nowicki és Fajdek mögött a harmadik helyen áll, a riói olimpiai bajnok tadzsik Dilshod Nazarov előtt, akit Székesfehérváron is „elkalapált”. Szóval némi rutinnal már felvértezte magát.

„Nem szeretek jósolgatni, de ha az Eb-n tudom hozni azt a formámat, amit mostanában az edzéseken, akkor nem elérhetetlen a dobogó. Jól sikerült a felkészülésem, jó formában vagyok, a tréningeken rendre az egyéni csúcsom közelében dobok, de hogy ebből Berlinben mi sül ki, az a jövő zenéje. Minden az adott pillanatban dől el” – nyilatkozta megkeresésünkre Halász Bence.

Óvatosan optimista Németh Zsolt is.

„A legfontosabb az, hogy Bence magához képest jól szerepeljen, biztosan kerüljön be a döntőbe. Amúgy bízom benne, hogy ez a nőknél az ugyancsak nagyon fiatal, 22 éves Gyurátz Rékának is sikerül. Szerintem Bence olyan szinten van, hogy ő ott lesz a legjobb nyolcban is. Az már csak a helyszínen derül ki, hogy szövögethetünk-e még merészebb álmokat, mert jó néhány versenyző akad, aki idén még nem mutatta meg az igazi tudását. Így például az oroszok, a fehéroroszok pedig benevezték Ivan Tyihont is. (Akinek két olimpiai érme és két doppingbotránya van, és már 42 éves.) A két lengyel kiemelkedik a mezőnyből, mögöttük szoros lesz a meccs; mindenesetre Bence ott van abban a nagyjából nyolcfős társaságban, akik odaérhetnek a 3–6. helyre.”