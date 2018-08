Megsegítette Bogit a Jóisten

A történelmi sikert elérő szombathelyi tornásznőnek átrendezi az életét a glasgow-i Eb-aranya

Maga Dévai Boglárka sem tud még magához térni az ámulatból, hogy hány – olykor vadidegen – ember gratulált neki a glasgow-i torna Eb-n vasárnap szerzett aranyérméhez. A 18 éves, lóugrás-specialista szombathelyi lány mostanáig ingatag önbizalma lassan felnő tudása mellé, és így már azt is el tudja képzelni, hogy október végén a dohai vb-n vetélytársa lehet a sportág királynőjének, a riói ­olimpián négy aranyat begyűjtött, tízszeres világbajnok amerikai Simone Bilesnek.­

– Tényleg elégedetlen volt az ugrásaival? Hiszen szó szerint aranyat értek.

– Tényleg, hiszen mindkettő után ráléptem a pirossal színezett tiltott területre, 0,1 és 0,3 pontot vontak le tőlem. Meg voltam győződve arról, hogy még dobogóra se fogok kerülni. Aztán ahogy fogytak a riválisok – hiszen elsőnek ugrottam a nyolc versenyző közül –, úgy lettem egyre idegesebb, remegtem, mint a kocsonya, kétszer majdnem el is ájultam, kiment a vér a végtagjaimból. Csak egyre imádkoztam, hogy istenem, segíts meg. És amikor megvolt az aranyérem, elkezdtek folyni a könnyeim. A dobogó tetején, a Himnusz közben már nem is tudtam sírni, mert addigra elfogytak a könnyeim.

– Legendásan nehezek az ugrásai, az első 6 pontról indult – ilyen senkinek sincs a mezőnyben –, a második 5,4-ről. Mit is ugrik valójában?

– Mindkettő úgynevezett Jurcsenko-ugrás, azaz már a lóra támasztás előtt csinálok egy rundelt, ami tulajdonképpen cigánykerék, de a hatpontosnál még egy felet forgok is előtte. Utána támasz a lovon, majd nyújtott testű szaltó másfél, illetve dupla csavarral. Annyira kell koncentrálnom, főleg a hatpontosnál, hogy sokszor belefájdul a fejem. A döntő előtti éjszaka nem is tudtam aludni, gondolatban legalább százszor megugrottam a gyakorlatomat.

– Tartottak győzelmi bulit vasárnap este?

– Á, annyira fáradt voltam, főleg mentálisan, hogy csak kimentünk sétálni egyet Makra Noémivel, a szobatársammal. Meg aztán lekötött a rengeteg Facebook-üzenet és telefonhívás fogadása, olyanok is írtak, akiket nem is ismerek. Többen is elsírták magukat a Himnusz közben, ettől én is libabőrös lettem. Belém is hasított, hogy eddig legfeljebb Szombathelyen ismertek néhányan, most meg hirtelen megszeretett az ország. Csodás érzés!

– Mindjárt indul a tanév, mert felvették az ELTE szombathelyi tagozatára, testnevelés-gyógypedagógia szakra.

– Remek, csakhogy október végén kezdődik a dohai világbajnokság, és addig is lesznek versenyek, Doha után pedig vár a világkupa-sorozat, ahol egy kis pénzt is lehet keresni. Fogalmam sincs, november végéig mi lesz az egyetemmel. Ez az Eb-arany teljesen átrendezte az életemet, hála istennek.

– Hány év munkája van ebben az Európa-bajnoki győzelemben, amely húsz év óta az első a magyar női tornasportban?

– Ötévesen kezdtem tornázni, hat éve Rácz Gábor az edzőm, és általános iskolában én tanultam a legnehezebben az új elemeket. Aztán minden a helyére zökkent. Ezt a hatpontos ugrásomat három éve kezdtem tanulni gumiasztalon, lovon meg egy éve. Kemény szakma a miénk.

– Dohában egy légtérben tornázik majd a legendás Simone Bilesszel.

– Beleremegek, ha erre gondolok. Eddig egyszer volt alkalmam együtt versenyezni vele, ugyanitt, Glasgow-ban, a 2015-ös vb-n. Alig várom a viszontlátást.