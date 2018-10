Böde-triplával magabiztos Fradi-győzelem Diósgyőrött

A listavezető Ferencváros a három gólt szerző Böde Dániel vezérletével magabiztosan nyert a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában. A Honvéd Szombathelyen, míg a Paks és a Debrecen hazai pályán gyűjtötte be a három pontot a Mezőkövesd illetve a Puskás Akadémia ellenében.

OTP Bank Liga, 12. forduló:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 1-4 (0-3)

Miskolc, 7768 néző, v.: Berke

gólszerzők: Mihajlovic (71., 11-esből), illetve Böde (26., 37., 47.), Spirovski (39.)

sárga lap: Márkvárt (14.), Vernes (46.), illetve Petrjak (19.), Leandro (71.) Heister (66.)

Diósgyőr: Antal – Brkovic, Karan, Tamás – Sesztakov, Tóth B. (Bacsa, a szünetben), Márkvárt (Mazalovic, 80.), Tajti, Juhar – Mihajlovic, Vernes (Hasani, 55.)

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro, Heister – Spirovski, Sigér – Bőle (Csernik, 81.), Lanzafame, Petrjak (Varga R. (52.) – Böde (Gorriarán, 66.)

A Ferencváros rögtön nyomás alá helyezte a diósgyőriek kapuját, egymás után vezette támadásait. Negyedóra elteltével valamelyest összeszedték magukat a hazaiak, de továbbra is a vendégcsapat játszott fölényben. A diósgyőriek is eljutottak ellenfelük kapujáig, sőt 0-1-nél könnyen egyenlíthettek volna, helyzetkihasználásban azonban az FTC sokkal jobb volt. Böde a fejesgólja után távolabbról lábbal is a kapuba talált, Spirovski pedig gyakorlatilag már a szünet előtt eldöntötte a mérkőzést.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A pihenőt követően nem sokkal Lanzafame hozta kihagyhatatlan helyzetbe Bödét, aki ezzel mesterhármast ért el. Hiába birtokolta ezután a korábbinál többet a labdát a DVTK, sokáig nem vezetett eredményre az erőfeszítése. Aztán egy szögletnél Leandro kézzel tisztázott a fejelni készülő Mihajlovic elől, a büntetőt pedig utóbbi magabiztosan értékesítette.

A folytatásban is élénk maradt az iram, mindkét oldalon akadt gólszerzési lehetőség, de már nem változott az eredmény, így a jobban és főleg hatékonyabban játszó FTC simán érvényesítette a papírformát.

A DVTK sorozatban a hetedik mérkőzésén maradt nyeretlen, legutóbbi öt összecsapását pedig elveszítette.

Nem hibázott otthon a Debrecen

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 2-1 (1-0)

Debrecen, 2814 néző, v: Farkas Á. gólszerzők: Könyves (32.), Avdijaj (71.), illetve Kiss T. (51.) sárga lap: Varga K. (42.), Kinyik (65.), illetve Mioc (8.), Osváth (66.)

DVSC: Nagy S. – Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi – Varga K. (Jovanovic, 80.), Haris, Tőzsér, Bódi (Csősz, 85.) – Takács (Avdijaj, 69.), Könyves

Puskás Akadémia: Danilovic – Osváth (Latifi, 74.), Szolnoki, Hegedűs J., Poór, Balogh B. – Urblík, Varga J., Mioc (Vega, 81.) – Radó (Kiss T., a szünetben), Arabuli

A hazaiak kezdték aktívabban a mérkőzést, és az első félórában Takács Tamás akár két gólt is szerezhetett volna. Ami nem sikerült neki, összejött a Debrecen másik csatárának, Könyves Norbertnek, aki közelről juttatta előnyhöz a DVSC-t. A Puskás Akadémia is bátran vállalta a támadójátékot, ám a vendégek az első félidőben nem jutottak el helyzetig. A második játékrész elején – a szünetben csereként beállt – Kiss Tamás tizenhatoson kívüli higgadt emelésével egyenlített a Puskás, majd a folytatásban mindkét csapat több veszélyes akciót vezetett. Az újabb gólt egy szögletet követően az alig egy perccel korábban beállt Albion Avdijaj szerezte fejesből.

Az utolsó negyedórában a vendégek ugyan többet birtokolták a labdát, de komoly gólhelyzetet ekkor már nem tudtak kialakítani, így a Debrecen megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Otthon menetel a Paks

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-0)

Paks, 850 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Hahn (42.), Gévay (70.), illetve Molnár G. (91.)

sárga lap: Gévay (24.), illetve Farkas D. (39.), Cseri (69.), Mevoungou (80.)

Paks: Rácz – Kulcsár D., Fejes, Gévay, Báló – Papp, Kecskés (Egerszegi, 81.), Bertus – Haraszti (Bartha, 79.), Hahn (Simon A., 87.), Remili

Mezőkövesd: Dombó – Farkas D., Pillár, Szalai A., Vadnai – Molnár G., Szeles, Mevoungou (Silye, 82.), Cseri (Szakály D., 75.) – Drazic (Koszta, 62.), Vajda

Az első félidőben egyik csapat sem futballozott kapura veszélyesen, mégis paksi vezetéssel vonultak pihenőre a felek. A vendégek kapusa, Dombó ugyanis a 42. percben beügyetlenkedte Hahnnak, a hazaiak ügyeletes gólfelelősének középre tartó lövését. Hahn sorozatban a negyedik hazai mérkőzésén volt eredményes.

A fordulást követően a Mezőkövesd volt a kezdeményezőbb, Csertői Aurél tanítványai azonban így is meg tudták duplázni az előnyüket: egy pontrúgást követően az előre húzódó belső védő, Gévay szezonbeli harmadik gólját szerezte.

A hajrában is inkább a vendégek akarata érvényesült, de Molnár gólja a 91. percben már későn jött, az csak a szépítéshez volt elég, az egyenlítésre pedig nem maradt elég idő.

A Tolna megyei csapat továbbra is veretlen hazai pályán, sorozatban a negyedik mérkőzésén diadalmaskodott saját közönsége előtt.

Győzött a Honvéd Szombathelyen

Szombathelyi Haladás-Honvéd FC 0-1 (0-0)

Szombathely, 3176 néző, v: Kassai

gólszerző: Danilo (91.)

kiállítva: Bosnjak (83.)

sárga lap: Bosnjak (16., 83.), Jagodics (29.), illetve Baráth (75.), Holender (88.)

Haladás:

Rózsa – Habovda, Benes, Tamás L., Bosnjak – Gaál (Bamgboye, 82.), Jagodics, Jancsó, Németh Má. (Ofosu, 65.) – K. Mészáros, Priskin (Kolcak, 86.)

Honvéd:

Gróf – Batik (Skvorc, 33.), Kamber, Baráth – Heffler, Banó-Szabó (N’Gog, 76.), Bamba, Hidi, Holender – Danilo, Tischler (Kukoc, 66.)

Jobban kezdte a mérkőzést a fővárosi csapat, amelynek két nagy gólszerzési lehetősége is adódott az első fél órában, de Rózsa mindkét alkalommal hárítani tudott. Ezután rövid időre felpörgött a Haladás, Priskin egyszer a kapufát is eltalálta, de aztán a játékrész hajrájában ismét a Honvéd futballozott veszélyesebben, ám a szombathelyi védelem jól tette a dolgát.

A gól nélküli első félidőt követően a második 45 perc elején is a vendégcsapat volt aktívabb, a házigazdák a kontratámadásokban bíztak, védelmük pedig gond nélkül megoldotta a feladatát. Később visszaesett az iram, a hajrához közeledve viszont tizenegyeshez jutott a Haladás, az állás mégsem változott: Karol Mészáros büntetőjét kivédte Gróf.

Hét perccel a rendes játékidő letelte előtt emberhátrányba került a szombathelyi együttes, ezt pedig a 91. percben a maga javára fordította a Honvéd és elvitte a három pontot a Rohonci útról.

A házigazdáknak sorozatban ez volt az ötödik vereségük, és immár nyolc mérkőzés óta nyeretlenek.

A tabellán második Honvéd az ezt megelőző három idegenbeli találkozóján nem tudott győzni.