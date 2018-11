Ismét több tucat katona ellen adtak ki elfogatóparancsot a török hatóságok

A török légierő újabb 82 aktív szolgálatos katonája ellen adott ki elfogatóparancsot kedden az ankarai főügyészség azzal a gyanúval, hogy az érintettek kapcsolatban állnak a 2016. július 15-ei puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal – jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A katonák között van egy százados, egy hadnagy és 80 altiszt. A gyanúsítottak állítólag telefonon kommunikáltak az úgynevezett „tanítómestereikkel” a gülenista mozgalmon belül.

Ankara az 1999 óta az Egyesült Államokban élő, török származású Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatát vádolja a hatalomátvételi kísérlettel. A hitszónok tagadja, hogy bármi köze volt a történtekhez. A török vezetés szerint a terrorszervezetnek nyilvánított mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba, így a haderőbe is.

A feltételezett gülenisták elleni hatósági fellépés a puccskísérlet óta szakadatlan. 2016 júliusa óta a fegyveres erők több mint 8500 tagját menesztették tisztségéből a gülenista hálózattal való kapcsolat gyanúja miatt, köztük 150 tábornokot.

A rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak az összeesküvőket sújtják, hanem a mozgalom tagjait és Gülen támogatóit is, ami miatt számos nemzetközi bírálat érte a török vezetést.