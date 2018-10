Megmarad a bővülő ütem

Az uniós források kifutása után is várhatók piaci alapú beruházások

A Kopint-Tárki legújabb gazdasági előrejelzése szerint az idén 4,6 százalékkal nőhet a hazai össztermék, amit jövőre 3,6 százalékos bővülés követhet. Jelenleg akár komolyabb tartalékok is lehetnek a gazdaságban, ám kockázatok is jócskán vannak: a munkaerőpiaci kínálat kimerülőben, ráadásul a nemzetközi pénzpiacokon aggodalmat okozó fejlemények a hazai folyamatokra is kihatnak.

A korábbinál magasabb, 4,6 százalékos idei növekedésre számít a Kopint-Tárki Zrt., miután az első fél év kiemelkedő eredményeit követően a fő húzótényezők, az erőteljes lakossági fogyasztás és a beruházások növekvő üteme a hátralevő hónapokban is fennmaradhatnak. Mint azt Palócz Éva, az intézet vezérigazgatója tegnap újságíróknak elmondta, az elmúlt időszakban a nemzetközi intézetek és a piaci elemzőházak is összességében a ténylegestől elmaradó növekedést jósoltak a hazai gazdaságban, majd a bejövő évközi adatok ismeretében „kényszerültek” prognózisaik újragondolására.

Palócz kiemelte, az eddigi növekedési adatokkal, az első félévi 4,7 százalékos növekedéssel Magyarország kifejezetten előkelő helyen áll az uniós rangsorban, ráadásul akár jelentős tartalékok is lehetnek az idei növekedésre nézve. A Kopint-Tárki ezzel együtt nem módosított 2019-es, 3,6 százalékos növekedési várakozásán, de mint Palócz megjegyezte, ez a korábbiakhoz képest így is javulást jelent, lévén ezt az értéket a magasabb, a viszonyítási alapot jelentő idei növekedéssel összevetésben kell nézni.

Az adatokat látva Palócz szerint kedvező fejlemény, hogy a jelentős béremelkedések nyomán élénkülő lakossági fogyasztás mellett a háztartások a megtakarításaikat is bővítik. Az előrejelzés alapján idén öt százalékkal, jövőre négy százalékkal nő a lakossági fogyasztás, a beruházások 2018-ban 13,3 százalékkal, majd jövőre 7,5 százalékkal bővülnek.

Ennek kapcsán Palócz külön megjegyezte, hogy látszólag hiába van több politikai konfliktusa a hatalmon lévő kormánynak, ezzel szemmel láthatóan a cégek nem foglalkoznak. Így a mostani költségvetési ciklusban elérhető uniós források folyamatos kifutása után is várhatók a piaci alapú beruházások az országban.

A szerdán ismertetett jelentés több kockázati tényezőt is azonosított hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A Kopint-Tárki is komoly korlátozó tényezőként látja a munkaerő kérdését, ahol a kínálat már most – más országokhoz hasonlóan – elérte a határát, és így már leginkább a termelékenység jelentős javításával lehetne csak segíteni. Emellett a világgazdasági növekedésben is lassulás várható.

Az Egyesült Államok által kiváltott védővám-hadakozás, valamint a számos feltörekvő-piaci, illetve európai válsággal fenyegető góc – elsősorban Olaszország – jelentős veszélyforrás. Ezek hatása alól a nyitott magyar gazdaság sem vonhatja ki magát, a komolyabb kedvezőtlen fordulatok ugyanis a növekedési kilátásokat is befolyásolják.