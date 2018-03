Ő itt Geri

Ő itt Geri. A monológ párt vezetője. Miniszterelnök szeretne lenni, de már a f…sz se tudja, miért vállalta el a jelöltséget. A szocikat mondjuk utálja, de Ágika bejön neki. Gerinek sok terve van Ágikával is, de elsősorban az Orbán-kormányt döntené meg.

Ha kormányozni fog, akkor elindítaná a „Stadionokból mecseteket!” programot, Ágikát meg a Nyelvvizsgákért Felelős Minisztérium élére nevezné ki. Putyint kihívná egy orosz rulettre, és ha ő nyer, akkor biomasszával kombinált, napszéllel hajtott barnaszén-erőművekké alakítaná át a paksi blokkot. A határkerítést nem bontaná le, csak kilométerenként nyitna rajta egy-egy kaput, ahol az érkező szomáliai agysebészek becsengetnének, Ágika meg frissítőt kínálna nekik. Lenne ingyen wifi és a szerencsések között német útleveleket sorsolnának ki.

Gerinek volna megoldása a terrorveszélyre is. Minden Röszkénél emailcímmel regisztráló dzsihadista cirmos cicát kapna ajándékba, hogy integrálási céllal simogassa. Geriben és benned van valami közös. Neki épp úgy egy szavazata van, mint neked, de ő nemcsak hogy elmegy szavazni, de elviszi a szocikat is. Geri simán eldönti helyetted a jövődet, de ha nem bíznál benne, szerintem menj el szavazni te is!