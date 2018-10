Megújulhat a Szent János-kórház

A nagyívű fejlesztések érdekében a Kútvölgyi-tömböt elvették a Semmelweis Egyetemtől

A budapesti egészségügy a legújabb tervek szerint már nem három, hanem négy centrumkórházzal fog működni, legalábbis erről beszéltek a csaknem félmillió lakos ellátásáért felelős Szent János-kórház korábban bejelentett fejlesztése kapcsán. Az viszont most először hangzott el, hogy a Semmelweis Egyetemnek el kell hagynia a Kútvölgyi-tömböt, ami, mint megtudtuk, az intézmény vezetését is váratlanul érte.

Hamarosan több nagy beruházás is megkezdődik a Szent János-kórházban, ezek megtervezéséhez 495 millió forintot biztosít a kormány – jelentette be hétfőn a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: a kórházban a több mint ötszáz aktív ágy mellett lesz ápolási és rehabilitációs részleg is.

– A tervek szerint még ebben a ciklusban befejeződnek a beruházások a János-kórházban, ennek során az intézmény középső része teljesen megújul, és nagyobb szerepet kap a Kútvölgyi szakrendelő is – tette hozzá.

A miniszter szerint az eddigi három centrumkórház mellett indokolt volt a Szent János-kórházat is beemelni a súlyponti intézmények közé, hiszen az intézmény évente 40 ezer fekvő- és 400 ezer járóbeteget lát el. Mint ismert, a Honvédkórházból alakítják ki az észak-pesti centrumkórházat, az Egyesített Szent István és Szent László Kórházból a dél-pestit, és zöldmezős beruházásként épül fel a dél-budai centrumkórház a XI. kerületi Dobogón.

Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere elmondta: a kormány arról döntött, hogy a Semmelweis Egyetemnek el kell hagynia a Kútvölgyi-tömböt és át kell adnia a János-kórház újjáépítésének céljaira. Lapunk értesülése szerint erről a döntésről korábban nem értesítették a Semmelweis Egyetem (SE) vezetését. Az egyetem fejlesztéseinek is kiemelt stratégiai pontja lenne a Kútvölgyi-tömb, ráadásul az SE-nek a Szent János-kórházban is vannak klinikái.

Azt, hogy ezek maradnak-e, illetve hogy az egyetem kiköltöztetett részlegei hová kerülnek majd, nem közölték. Pokorni Zoltán a sajtótájékoztatón azt mondta: a Szent János-kórház középső szintjén lesz az az integrált, modern tömb, amelyet fizikailag összekötnek a Kútvölgyi-tömbbel, ahová a tervek szerint a sebészet és a sürgősségi ellátás kerül majd. – Gyökeresen új kórház fog létrejönni – fogalmazott a polgármester, aki hozzátette, az intézmény nemcsak Észak- és Közép-Buda lakosságát, hanem 126 környező település lakóit is ellátja.

Varga Mihály pénzügyminiszter a sajtótájékoztatón arról beszélt, az elmúlt évek gazdasági növekedése lehetővé tette, hogy jelentős mértékű egészségügyi fejlesztések kezdődjenek.

– A kormány 650 milliárd forinttal költ többet egészségügyi kiadásokra, mint az utolsó szocialista kormányok. Az elmúlt években 77 kórházat, 54 rendelőt és 104 mentőállomást újítottak fel, és 23 új rendelő, valamint 31 új mentőállomás is épült – hívta fel a figyelmet. A miniszter hangsúlyozta, a Szent János-kórházra is jelentős kormányzati források jutottak. A fejlesztések között említette, hogy 450 millió forintért kicserélik a kórházi ágyakat, és másfél milliárd forintból már megvalósult az orvostechnikai eszközök fejlesztése, valamint újjáépítették a nővérszállót is.

Varga Mihály a környék többi fejlesztéséről is szólt. Észak-Budán, a Frankel Leó úton például 6,7 milliárd forint kormányzati támogatással épül meg a II. kerületi egészségügyi szolgálat új épülete, 12 milliárd forintot fordítanak a budai Irgalmasrendi Kórház fejlesztésére, 2,7 milliárd forinttal támogatják a Szent Ferenc-kórház átépítését, és 17 milliárd forint értékű fejlesztés folyik az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben.