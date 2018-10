Ingoványos területre tévedt az unió

Írásos vélemény benyújtására kérték fel a magyar kormányt az uniós tagállamok illetékes minisztereinek tanácsülésén az alapszerződés hetes cikkelye szerinti eljárás keretében. Az uniós ügyekkel foglalkozó tagállami miniszterek az Európai Bizottságot is felkérték, hogy tényszerűen mutassa be a Magyarországgal szemben megindított kötelezettségszegési eljárásokat.

Gernot Blümel uniós ügyekért felelős osztrák miniszter arról tájékoztatta a kollégáit: ez az első olyan alkalom, hogy az Európai Parlament (EP) indította meg a hetes cikk szerinti eljárást, így ez még ismeretlen terület.

Lengyelországgal szemben már korábban megindították a hetes cikkely szerinti eljárást, de azzal a különbséggel, hogy azt az Európai Bizottság kezdeményezte, a hazánk ellenit pedig az EP. Lengyelország esetében az Európai Bizottság képviseli az uniós intézményeket. A szabályok szerint az EP már nem vehet részt a tanácsi vitákban, ezért nem tudni, hogy ki képviselné az Európai Uniót a Magyarország elleni eljárás során.

Frans Timmermans, az Euró­pai Bizottság alelnöke úgy nyilatkozott, szívesen részt venne ebben az eljárásban, és Judith Sargentini, a hazánkat elítélő jelentés szerzője is jelen akarna lenni az eljárás során. Magyarország jelezte: eljuttatja álláspontját a tagállamoknak. Az atomfegyverként is emlegetett hetes cikkely alkalmazása az uniós alapértékek súlyos és rendszerszintű megsértése esetén végső soron az érintett állam szavazati jogának felfüggesztésével is járhat.

Ehhez azonban az összes többi EU-tag egyöntetű támogatása lenne szükséges az Európa Tanácsban, ám többen jelezték fenntartásaikat. Magyarország és Lengyelország leszögezte: semmiképpen sem támogatnának egy ilyen döntést a másikkal szemben.