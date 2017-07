Tízmilliárdokat hozhat a magyar gazdaságnak a vizes vb

A tartós fejlesztések a világbajnokságtól függetlenül a későbbiekben is megvalósultak volna

Vissza nem térő alkalmat jelent hazánk népszerűsítésére a vizes világbajnokság, amelyet mindössze két év alatt szervezett meg az ország – nyilatkozta lapunknak a fejlesztési miniszter. Seszták Miklós elmondta: a jegyárak kialakításánál az volt a cél, hogy minél több szurkoló láthassa a rendezvényt, a bevételek alakulására azonban nagy hatással van a turizmushoz kapcsolható kis- és középvállalkozások teljesítménye. A hasonló események közvetlen gazdasági hatása szakemberek szerint euró-százmilliókban mérhető.

A vizes világbajnokság 350 ezer nézőt vonz hazánkba, Magyarország minden eddiginél nagyobb sporteseménye – így nyilatkozott lapunknak a ma induló nagyszabású rendezvény kapcsán Seszták Miklós fejlesztési miniszter. A tárcavezető úgy fogalmazott: a hatalmas sportdiplomáciai sikerként elkönyvelhető világesemény azért is különleges, mert a megszervezésére mind­össze két év állt rendelkezésre, míg alapesetben a felkészülési idő hat év. A miniszter emlékeztetett arra, hogy az eseményt eredetileg Mexikó rendezte volna meg, de visszalépésével hazánknak nyílt lehetősége a nyári vizes világbajnokság megszervezésére: – Két évünk volt rá, de álljuk a sarat.

Az esemény költségeiről szólva Seszták Miklós elmondta: a tartós fejlesztések és beszerzések összesen 84,2 milliárd forintba kerültek. A teljes beruházás legnagyobb része a Dagály uszoda fejlesztése, ez 41,6 milliárd forintba kerül, ideértve a műszaki ellenőrzést, a fák pótlását és a telekvásárlást is. Az ideiglenes beruházásokra 7,8 milliárd forintot áldoztak, míg a FINA által elvárt kötelezettségeknek megfelelve a működési és szervezési költség 38,6 milliárd forint. A utóbbi két tétel együttesen 46,4 milliárd forintot tesz ki, vagyis ennyi a rendezvény szervezési költsége.

Forrás: Teknős Miklós

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a világbajnoksághoz köthető tartós fejlesztések az eseménytől függetlenül a későbbiekben is megvalósultak volna. A Duna Aréna, a Császár-Komjádi és a Hajós uszoda, vagy a megújult Margitsziget évtizedeken át szolgálja majd a gyerekeket, családokat, versenyzőinket és a nagyközönséget. A kormány azonban az esemény miatt előrébb hozta a munkálatokat, így azok hamarabb szolgálják majd a fővárosiak kényelmét.

A kabinet 7-10 milliárd forintos közvetlen bevétellel számol, de ez az összeg nem tartalmazza az ideérkező vendégek szállás- és fogyasztási költségeit, valamint az országimázs növekedése sem számszerűsíthető. Közvetlen bevétel származik a jegyeladásból és a kiegészítő termékek – például kabalafigurák, logóval ellátott ajándéktárgyak – értékesítéséből. – A jegyárak kialakításánál az volt a cél, hogy minél több szurkoló jelenhessen meg a rendezvényeken, a családok pénztárcáját ne terhelje meg a belépő vásárlása – mondta a miniszter.

A világbajnokság megannyi kedvező hatásának egy részét már érzékelhetik is a honi gazdasági szereplők. Seszták Miklós elmondta: a vb-hez kapcsolódóan ötezer új munkahely született, de az esemény a kis- és középvállalkozások teljesítményére is élénkítő hatással van. A szállodák már a szobafoglalások 25 százalékos növekedését jelezték, és a vendégek más költései is számottevőek. Hozzátette: hazánk népszerűsítésére vissza nem térő alkalmat jelent a rendezvény lebonyolítása, hiszen jelentősen erősíti az országimázst.

A lehetséges későbbi gazdasági hatásokról szólva a miniszter felidézte az ezt megelőző két FINA-világbajnokságot. A kimutatások szerint egy ekkora méretű világesemény jelentős megtérülést jelent a szervező országnak. A Barcelonában 2013-ban megrendezett vizes vb-ről készült kutatás szerint – melyet a Centre for Research in Economics & Health Pompeu Fabra Egyetem végzett el – az esemény 1853 munkahelyet teremtett.

A spanyolországi rendezvény közvetlen és közvetett, valamint ágazatokhoz kapcsolódó gazdasági hatása 211 millió eurót generált. A 2015-ös kazanyi

FINA-világbajnokságról a PwC pénzügyi tanácsadó készített kutatást, amelyből kiderül, hogy az esemény közvetlen és közvetett gazdasági hatása 162 millió dollárt eredményezett.