Megmozgatták a forintot

Az év egészében nem várható jelentős gyengülés az árfolyamban

Gyengüléssel indította a hetet a forint, ezúttal az általános nemzetközi folyamatok mellett hazai hírek is hozzájárultak az ingadozáshoz. A globális piacok számára egyre nagyobb felkészülési feladatot jelent, hogy miként alakul az amerikai kamatpálya, ez azonban várhatóan továbbra sem okoz érdemi gyengülést a forintnál.

Közel egy teljes forintot gyengült a hazai fizetőeszköz árfolyama az euróval szemben a tegnapi kerekedés nyitásakor, a forint megközelítette a 310-es szintet. Jelentősebb elmozdulást hozott a hír, miszerint Nagy Mártontól, a jegybank alelnökétől elvonta a pénzügyi stabilitás feladatkörét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, Matolcsy György. Úgy tűnik, a befektetőket némi aggodalommal töltik el a napokban megjelent sajtótalálgatások, miszerint Nagy feladatköreit megnyirbálják. Először a 24.hu írt erről, utána nem sokkal Nagy lemondott a Budapesti Értéktőzsde elnöki pozíciójáról, most pedig szűkültek jegybanki feladatkörei. A hírek szerint a jegybank szakmai munkájában kulcsszerepet betöltő Nagy Márton iránt megingott Matolcsy bizalma. Ezt Nagy közleményben cáfolta.

Forrás: Bach Máté

Meg kell azonban jegyezni, hogy a jelentősebbnek számító elmozdulás is mindössze egyforintnyi eltérést jelent az euróhoz képest, a magyar fizetőeszköz alapvető stabilitásában nincs változás. Továbbra is tartja magát az a piaci vélemény, miszerint az MNB gyengén szeretné tartani a forintot, ezzel is támogatva az exportot és a gazdasági növekedést, noha az alapvető folyamatok inkább a forint erősödése felé mutatnak. Ilyen tényező a tetemes külső finanszírozási képesség, a plusz költségvetési kiadások ellenére is bőven tűréshatáron belüli hiány, illetve a dinamikus, idén és jövőre 4 százalék fölé várt gazdasági növekedés. Az elmúlt időszakban a forint már-már menedékvalutaként is működött, a többi fejlődő piaci devizához képest jóval stabilabb maradt az árfolyam a kisebb pánikok idején.

A közeljövőben a forint árfolyamára leginkább az amerikai jegybank szerepét ellátó Federal Reserve közelgő kamatdöntése lehet hatással. Immár szinte biztosra vehető, hogy az amerikai testület elindítja a kamatemelések sorozatát, nagy a valószínűsége, hogy az első emelés már márciusban megtörténhet, ez pedig dollárerősödést vonhat maga után. – Néhány héttel ezelőtt még szinte senki sem hitt a márciusi kamatemelésben, mára azonban közel 80 százalékra ugrott ennek esélye – írják helyzetértékelésükben az OTP Bank elemzői, Tardos Gergely és Módos Dániel.

Jelentős gyengülés azonban így sem valószínűsíthető, épp a magyar gazdasági folyamatok jelenlegi stabilitása miatt. A Raiffeisen így a mostani értékek környékén, 310-re várja az első negyedév végére a forint árfolyamát az euróval szemben. Németh Dávid, a K&H elemzője éves előrejelzésében azt mondta a napokban, hogy 312-ig mehet el az év egészében az árfolyam, de jó eséllyel lesznek olyan időszakok, amikor egészen 300-ig visszaerősödik.