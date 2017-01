Keleten is bomlik a Jobbik

Alapszervezetek szűntek meg, és helyi képviselők léptek ki a pártból

Távozott a Jobbikból Bakó József nyíregyházi, Rékasi László hajdúhadházi és Szabó Tibor létavértesi önkormányzati képviselő, míg Szilágyi Péter a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésben ült ki a függetlenek közé. Közben Hajdú-Bihar megyében több párt­alapszervezetet feloszlattak, más csoportok maguktól szűntek meg.

Több jobbikos alapszervezet megszűnt az elmúlt időszakban Hajdú-Bihar megyében, feloszlatták vagy magától feloszlott a csökmői, a létavértesi, előtte pedig a mikepércsi, a monostorpályi, a nagyrábéi, a sápi és a biharnagybajomi csoport – erről számolt be a Vagy.hu. A debreceni online újság jelezte azt is, hogy az elmúlt évben, években szűnt meg alapszervezet Konyáron, Sárándon, Hajdúbagoson, Pocsajban, Bárándon, Földesen, emellett tagkilépések voltak Derecskén, Berettyóújfaluban és Álmosdon. A portál felidézte, hogy Hajdúhadházán Rékasi László, Létavértesen Szabó Tibor jobbikos önkormányzati képviselők is kiléptek a pártból.

Emlékezetes, hogy a közelmúltban egykori jobbikosok tüntettek is a párt politikája ellen Debrecenben. A szónokok arról beszéltek a megmozduláson, hogy ez már nem az a Jobbik, mint amelyikbe ők annak idején beléptek. Úgy fogalmaztak, hogy átverte őket Vona Gábor. A tüntetés végén a Jobbik zászlójából kivágták a párt logóját, és azt a sárba tiporták.

Forrás: MTI

Kulcsár Gergely országgyűlési képviselő, a Jobbik Hajdú-Bihar megyei elnöke lapunknak elismerte, hogy egyes szervezeteket inaktivitás miatt valóban fel kellett oszlatniuk. – Nincs szó azonban arról, hogy a szervezeteink a megyében sorozatosan, tömegesen szűnnének meg és oszlanának fel, sőt Kabán és Sárrétudvarin újak is létrejöttek – hangsúlyozta Kulcsár Gergely, aki ugyanakkor elismerte, hogy a létavértesi és a hajdúhadházi képviselőjük tavaly év végén valóban kilépett a pártból.

Hasonló hírek érkeznek a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is, lapunk úgy értesült, hogy távozott a Jobbikból Bakó József nyíregyházi önkormányzati képviselő, aki korábban a párt megyei elnöke volt. Szilágyi Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tagja is kiült a függetlenek közé. Úgy tudjuk, feloszlott a párt újfehértói alapszervezete is. Megkerestük kérdéseinkkel Gyüre Csabát, a Jobbik megyei elnökhelyettesét, aki azt mondta, hogy ebben az ügyben Katona Péter régiós igazgató nyilatkozhat. A politikus mobiltelefonja ki volt kapcsolva.

Nem tudni, hogy a megszűnő csoportok tagjai vagy a kilépők mihez kezdenek, akár a vecsési alapszervezetben is kiköthetnek. Korábban arról számoltunk be, hogy a Vona Gábor pártelnökkel szembeforduló vecsési szervezetbe tömegével jelentkeznek a tagok.