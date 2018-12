Tükörsima Fradi győzelem Pakson

Könnyű Ferencváros-siker Pakson

A listavezető Ferencváros 3-0-ra győzött a Paks vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A fővárosi zöld-fehéreknél a válogatott Böde Dániel a 100. gólját szerezte FTC-színekben, a Tolna-megyeiek pedig egymás után harmadik hazai találkozójukon maradtak szerzett gól nélkül, ez pedig élvonalbeli története során most először fordult elő a csapattal.

Paksi FC-Ferencváros 0-3 (0-2)

Paks, 2100 néző, v: Erdős

gólszerzők: Böde (16.), Blazic (26.), Varga (67.)

sárga lap: Papp (51.), Báló (65.), Vági (66.), Haraszti (75.), illetve Gorriarán (69.)

Paks:

Rácz – Vági, Fejes, Gévay, Báló – Papp (Kecskés, 55.), Egerszegi, Bertus – Haraszti, Hahn (Simon A., 83.), Bartha (Horváth P., 83.)

Ferencváros:

Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Frimpong, Heister – Leandro (Csonka, 80.), Sigér, Gorriarán (Bőle, 75.) – Varga, Böde (Finnbogason, 84.), Lanzafame

A Ferencváros gyakorlatilag az első félidőben eldöntötte az összecsapást, miután a játékrész egészében meggyőző fölényben futballozott, és alig félóra alatt két gólt is szerzett. A Paksnak nem volt erre válasza, ami a két együttes támadójátéka közötti különbséget figyelembe véve nem is meglepő: a hazaiak az első 45 percben csupán egyszer lőttek kapura, de akkor is célt tévesztettek, míg a vendégek hét próbálkozásából öt is eltalálta a kaput. Fordulás után bátrabbnak tűnt a Paks játéka, de ez a fölény csupán a mezőnyben volt jelen, kapura lövésig nem jutottak el. Nem úgy a Ferencváros, amely a 67. percben Varga Roland szép szabadrúgásból szerzett góljával végleg eldöntötte a három pont sorsát.

A Debrecen egy góllal legyőzte az MTK-t

Az MTK Budapest hazai pályán 1-0-ra kikapott a Debrecen együttesétől a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában szombaton.

MTK Budapest-Debreceni VSC 0-1 (0-1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1758 néző, v.: Bogár

gólszerző: Varga K. (11.)

sárga lap: Szelin (32.), Gera (37.), illetve Nagy S. (81.), Jovanovic (90.)

MTK Budapest:

Kicsak – Baki (Kulcsár, 73.), Pintér, Balogh Bé., Szelin – Vass Á. – Gera, Schäfer, Bognár I. (Vogyicska, 85.), Farkas B. (Kanta, 67.) – Lencse

Debrecen:

Nagy S. – Kusnyír (Kinyik, 23.), Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Varga K., Haris, Csősz, Bódi – Avdijaj (Takács T., 61.), Szécsi (Jovanovic, 79.)

A mérkőzés elején az MTK ragadta magához a kezdeményezést, így a 11. percben kissé váratlanul szerezte meg a vezetést a Debrecen: egy kontratámadás végén Varga Kevin lőtt magabiztosan a kapuba. A folytatásban mind a két oldalon akadtak lehetőségek, de a fővárosiaknál Artem Kicsak, míg a debrecenieknél Nagy Sándor több nagy védést is bemutatott.

A fordulás után hiába játszott mezőnyfölényben a hazai együttes, erejéből leginkább távoli lövésekre futotta, ezek pedig csak elvétve találták el a vendégek kapuját. Egy óriási egyenlítési lehetősége így is akadt az MTK-nak, Jevhen Szelin azonban közelről a kapufát találta el a 69. percben. Tíz perccel később Varga lövése is a kapufáról pattant kifelé, így az eredmény nem változott, a Debrecen 1-0-ra nyert, és pontszámban beérte az MTK-t a bajnokságban.

A hajdúsági csapat a győzelemmel megszakította hatmérkőzéses idegenbeli nyeretlenségi sorozatát, és 2010 májusa után ismét nyert az MTK pályaválasztása mellett.

Döntetlen a szombathelyi kiesési rangadón

A sereghajtó Szombathelyi Haladás 1-1-es döntetlent játszott a vendég Diósgyőri VTK csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójának szombati játéknapján. A szintén bennmaradásért küzdő miskolci együttes három találkozó óta veretlen az NB I-ben.

Szombathelyi Haladás-Diósgyőri VTK 1-1 (0-0)

Szombathely, 2214 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Habovda (70.), illetve Hasani (64.)

sárga lap: Dausvili (2.), Priskin (48.), illetve Karan (34.), Szabó B. (59.), Tajti (83.)

Szombathelyi Haladás:

Rózsa – Habovda, Benes, Tamás L., Bosnjak – Jagodics – Mészáros, Dausvili (Rácz, 67.), Németh Má. (Gaál, 63.), Ofosu (Bamgboye, 86.) – Priskin

Diósgyőri VTK:

Bukrán – Brkovic, Karan, Tamás M. – Sesztakov, Szabó B. (Bárdos, 87.), Márkvárt, Tajti, Juhar – Hasani (Bacsa, 78.), Mihajlovic (Vernes, 60.)

Kiegyenlített küzdelmet hozott az első félidő. Az idő múlásával a Diósgyőr vált aktívabbá, de fölénye meddőnek bizonyult, egyik kapusnak sem kellett bravúrt bemutatnia, a hazaiakat viszont a kapufa mentette meg a góltól egy ízben. A folytatásban sem változott a játék képe, a DVTK próbálkozott, de komoly veszélyt nem jelentett a hazaiak kapujára, mígnem Hasani lövése utat talált a hálóba. A gól után is a vendégek támadtak, mégis a Haladásnak sikerült teljesen váratlanul egyenlítenie egy pontrúgást követően. A hajrában ismét kiegyenlítetté vált a játék, a meccslabdát a Haladás hagyta ki, így végül igazságosnak mondható pontosztozkodással zárult a találkozó.

Először veszített pontokat az Újpest Mezőkövesden

A Mezőkövesd hazai pályán gól nélküli döntetlent ért el az Újpest ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójának szombati játéknapján. Az Újpest korábban mind az öt, Mezőkövesden játszott élvonalbeli bajnokiját megnyerte, így először veszített pontokat a borsodi városban.

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 0-0

Mezőkövesd, 1256 néző, vezeti: Berke

sárga lap: Drazic, illetve Beridze (52.), Ristevski (62.)

Mezőkövesd:

Szappanos – Farkas D., Pillár, Szalai A., Silye – Cseri (Mevoungou 81.), Meszhi, Vadnai – Vajda (Szakály D. 92.), Molnár G., Drazic

Újpest:

Pajovic – Pauljevic, Litauszki, Ristevski, Burekovic – Sankovic, Onowo – Nwbodo (Nagy D. 66.), Zsótér (Lukács 62.), Beridze (Diallo 91.) – Novothny

A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, szinte azonnal vezetéshez juthattak volna, ám kihagyták helyzetüket. A folytatásban kiegyenlített játék folyt a pályán, a félidő közepén viszont egyértelműen a vendégek játszottak veszélyesebben. Gól azonban nem született sem ekkor, sem a folytatásban.

A második játékrész lényegesen több eseményt tartogatott az elsőnél, számos gólszerzési lehetőség adódott mindkét kapu előtt. A legnagyobbat az 59. percben a Mezőkövesd hagyta ki, amikor Molnár büntetőt hibázott. A helyzetek ellenére végül egyetlen gól sem született, így a feleknek be kellett érniük egy-egy ponttal.

Szeptember óta először nyert a Kisvárda

Az újonc Kisvárda egygólos győzelmet aratott szombaton a vendég Puskás Akadémia felett a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában. A hazai csapat szeptember 15-e óta először tudott nyerni, azóta hat vereség és egy döntetlen volt a mérlege, míg a Puskás Akadémia ebben az idényben továbbra is nyeretlen idegenben.

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 1-0 (1-0)

Kisvárda, 1090 néző, v.: Iványi

gólszerző: Horváth Z. (35.)

sárga lap: Beriosz (30.), Horváth Z. (32.), Vári (57.), illetve Knezevic (29.), Osváth (40.), Hegedűs J. (90.)

Kisvárda:

Felipe – Lukjancsuk, Beriosz, Ene, Vári B. – Karaszjuk, Protic (Hei, 79.) – Ilic (Melnik, 68.), Milevszkij, Sassá – Horváth Z. (Negrut, 84.)

Puskás Akadémia FC:

Danilovic – Osváth (Arabuli, a szünetben), Szolnoki, Hegedűs J., Poór, Trajkovski (Szakály P., 82.) – Urblík, Varga J., Mioc – Kiss T. (Latifi, 72.), Knezevic

Az első félidő nagyobb részében a középpályán folyt a játék a fagyos, csúszós talajon, helyzeteket sokáig nem láthatott a közönség. A vezető gól megszerzése után a Kisvárda továbbra is jól védekezett, az első igazi Puskás-lehetőségre a 46. percig kellett várni, de Felipe lábbal hárított. A szünet után aztán már többször zavarba hozták a hazai védelmet a vendégek, de ha más nem is, a sérülten védő brazil kapus mindig a helyén volt. A Kisvárda kontratámadásokra rendezkedett be, többször is megindult, de a kulcspasszokba rendre hiba csúszott. A hajrában mindent egy lapra feltéve támadott a Puskás, a házigazdák pedig hősiesen küzdöttek előnyük megtartásáért, s végük utóbbiak jártak sikerrel.