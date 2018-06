Japán nagyon csúnyán ránk ijesztett

Nagy Viktor a szünetben beszállt, és helyreállt a rend a medencében

Sokan voltunk úgy csütörtök este, hogy a levegőbe öklöztünk örömünkben, amikor megtudtuk: Japán a sportág történetének egyik legvaskosabb meglepetését okozva legyőzte az Egyesült Államokat a férfivízilabda világliga negyeddöntőjében. Merthogy így az ázsiaiak lettek a mieink ellenfelei a tegnapi elődöntőben, és ugye azt senki sem tudta volna elképzelni, hogy úgy járjunk, mint a jenkik.

Märcz Tamás szövetségi kapitány is így gondolhatta, mert a tartalékkapust, Kardos Gergelyt védette, nyilván azzal, hogy ezt a feladatot ő is meg tudja oldani.

Hát nem tudta. Félidőben 5-2-re mentek a mély növésű japánok, Josida, Inaba, Okava és Adacsi szórta a gólokat, olyan neveket kellett megtanulnunk, amelyek teljesen ismeretlenek voltak mifelénk. Eddig. Mert bizony nagyon is tudnak pólózni ezek a srácok, még svédcsavarral és centerből, a védőnket beforgatva is szereztek találatot!

Aztán Märcz megunhatta a szenvedést, félidőben beküldte Kardos helyére Nagy Viktort, és attól kezdve nem volt pardon. Fantasztikus harmadik negyedet rittyentettek a mieink, 7-3-ra megnyerték ezt a játékrészt, és végül Bedő Krisztián, valamint az ugyancsak kétgólos Zalánki Gergő, Bátori Bence és Vámos Márton vezérletével 11-9-re hozták a meccset, ezzel bejutottak a mai döntőbe, ahol 19.45 órakor a spanyolokat 10-8-ra legyőző Montenegróval csapnak össze az aranyéremért. Ki gondolta volna ezt a torna kezdetén…

„Először is gratulálok a japán csapatnak, nagyon jól és összeszedetten játszott, kihozta magából a maximumot. De gratulálok az én csapatomnak is, jól reagált arra, amire reagálni kellett. Kellemetlen játékot játszott az ellenfelünk, támadásban agresszív volt, ezt támogatták a játékvezetők is, ami nem tetszett. Tetszett viszont a közönség, nagyon köszönöm a drukkolást, a jó hangulatot. Visszatérve a meccsre: furcsa játék volt, az elején kihagytuk a helyzeteinket, de folytattuk a harmadik negyedben, amit elterveztünk. A srácok felidegesítették magukat, majd száztíz százalékon pörögve játszottak. Senki sem unatkozott, aki kijött a Duna Arénába. Döntőt játszhatunk, azt gondolom, a sorozat alapján ez megérdemelt” – nyilatkozta Märcz Tamás.