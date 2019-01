Iskolapélda a közönségszórakoztató rendezésre

Az köztudott, hogy Hollandiában a gyorskorcsolya nemzeti sport, a dordrechti rövidpályás Európa-bajnokság ennek megfelelően iskolapéldája a közönségszórakoztató rendezésnek: az esemény egyszerre buli, fesztivál, közösségi élmény és verseny – egy szóval a korcsolyasport ünnepe.

Már a péntek délelőtti selejtezők során megteltek a lelátók a csarnokban köszönhetően az iskolák által kihozott diákoknak, akik nagy lelkesedéssel nézték a futamokat, nagyszerű hangulatot varázsoltak, a hazai versenyzőket pedig kitörő üdvrivalgással fogadták.

Minden kilátogató a hazai szövetség sapkáját kapta ajándékba, a versenyek előtt pedig a létesítmény előcsarnokában nyereményekért kvízjátékot tartottak, amelyben például olyan kérdésekre kellett válaszolniuk az érdeklődőknek, hogy hány méter hosszú a pálya. A játék után pedig dübörgő zenére bulizhattak a fiatalok, míg a sportolni vágyók a csarnok bejáratánál korcsolyázhattak is. A legkisebbeket állatformájú műanyag székekbe ültették, és úgy tolták a jégen, a nagyobbak pedig dodzsemszerű ütközésekre használták az ülőalkalmatosságokat.

A versenyprogram zárultával sem volt vége az eseménynek, míg máshol a biztonsági szolgálat nagyjából tíz perc alatt kiüríti a létesítményt, addig itt egy lemezlovas szolgáltatta a zenét az előcsarnokban, és a holland válogatott versenyszerelésébe öltözött animátorok fokozták a hangulatot, igazi közösségi élménnyé téve az Európa-bajnokságot a látogatók számára.

Szombaton a szurkolók a sapka után sálat és kitűzőt kaptak ajándékba. A dordrechti versenyek kezdetéig pedig a testvérsportág, a nagypályás gyorskorcsolya olaszországi Collalbóban zajló Európa-bajnokságának eseményeit követhették figyelemmel óriáskivetítőn a dugig megtelt előcsarnokban. A telt ház ellenére nem alakulnak ki tömött sorok a kiszolgáló egységeknél, mivel a multifunkcionális csarnokban, amely jégkorongpályát, konditermet, uszodát is magában foglal, kizárólag egyenként 2,5 euróba kerülő zsetonokkal lehet fizetni.

Természetesen nemcsak az érdeklődőkre figyelnek oda, a versenyzők is megkapják a rivaldafényt. A futamok során nemcsak a közönséget tüzelő slágerek dübörögnek, hanem fények is cikáznak a jégen. Előbbi minden versenyen megszokott, utóbbi viszont csak Hollandiára jellemző, bár ez az újítás nem arat osztatlan sikert, például Jászapáti Petra kicsit zavarónak tartja. A jég hibátlan minőségű, de az MTK olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, Liu Shaolin Sándor szerint Dordrechtben mindig kifejezetten lassú. Hozzátette, ez most sincs másként, de mivel a szokottnál hidegebb van a csarnokban, így a jég ezúttal valamivel gyorsabb.

Szombaton az 500 és az 1500 méter küzdelmeit, valamint a váltók elődöntőit bonyolítják le, míg vasárnap 12.25-től az 1000 méterrel, a stafétákkal és az egyéni szuperdöntővel zárul az Eb.