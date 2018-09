Frissítés három területen is

A hallgatóknak áttekinthetőbb lesz a csatorna műsorrendje

Az MTVA székházában tartottak sajtótájékoztatót Mucsányi Marianna, a Kossuth rádió csatornaigazgatójának vezetésével, amelynek témája az adó tartalmi, technikai és arculati megújulása volt. A sajtótájékoztatón részt vettek a rádió műsorvezetői, Nagy Katalin, Banner Géza, Horváth Ágnes, Ujhelyi Zoltán, Keresztes Ilona és Virányi Zsolt.

Mucsányi Marianna elmondta, hogy a Magyarországon megkerülhetetlen és elsődleges Kossuth rádió mint nemzeti fő adó médiabrandje a mérések szerint országunkban százszázalékos. Ehhez a brandhez méltó műsorokat szeretnének sugározni a jövőben is, ehhez három területet kívánnak frissíteni: a tartalmi, a technikai és az arculati felületet.

Olyan tartalmi bővítéssel készülnek az őszi műsorstruktúrára, ami azt hivatott bizonyítani, hogy a Kossuth rádió mint nemzeti fő adó minden olyan tartalmat közvetít, ami a napi döntéseinkhez, kulturális szükségleteinkhez hozzájárulhat. ­Reményeik szerint a hallgatóknak áttekinthetőbb lesz a műsorrend. Ami a technikai megújulást illeti, elkészült egy új stúdió, ami dizájnban és technikai felszereltségben is tökéletesen megfelel a XXI. századi elvárásoknak.

A csatornaigazgató kitért arra, hogy szep­tember végén indítanak egy kampányt, ami szintén a nemzeti fő adó és a nemzeti intézményjelleget fogja erősíteni, illetve szeretnék azt az üzenetet átadni, hogy a Kossuth rádióban nagyon sok olyan tartalom van, amire talán nem is gondolnak a hallgatók. Az elsődleges irányvonal továbbra is a hír és az információ szolgáltatása, de ezenkívül gasztronómia, élő sportközvetítések, rádiószínház, kulturális ajánlók, gyermekműsorok, kívánságműsorok is színesítik a palettát.

Nagy Katalin, a Vasárnapi újság felelős szerkesztője és műsorvezetője azt tartja az általa vezetett műsor legfontosabb céljának, hogy a politikailag korrekt stílust mellőzve a valóságról és a tényekről úgy beszéljenek, ahogy egy konzervatív szemléletű ember látja a világot. Banner Géza új kívánságműsoráról elmondta, hogy értékfelmutató, -kereső és -bemutató műsor lesz, amelynek felvételei leginkább a stúdió falain kívül, különböző tájegységeinken történnek majd, vidéki központosítással, helyi értékeket bemutatva.

Horváth Ágnes, a Jó napot, Magyarország! és az új, napközbeni magazinműsor szerkesztő-műsorvezetője kiemelte a világ minden pontján ott lévő tudósítóikat, akiknek hála, mindig naprakész információkkal tudnak szolgálni a hallgatóknak, de a vidéki, fiatal, lelkes tudósítóik is élőben tudnak beszámolni a történésekről. Általuk, az ő érdeklődési körükkel is bővül a délutáni tartalom, sokkal több sport, kultúra és különleges tudósítások, valamint mindenkit érintő témák kerülnek terítékre.

Ujhelyi Zoltán, a Jó reggelt, Magyarország! és a 180 perc szerkesztő-műsorvezetője, elmondta: ez Magyarország egyetlen olyan napindító, közéleti magazinja, ahol személyesen jelennek meg az interjúalanyok, és nem telefonos interjúk készülnek ellenzéki vagy kormánypárti politikusokkal. Ez pozicionálja a műsort, amit így nem kerülnek el a magyar politika és közélet formálói. Kiemelte továbbá a műsor rugalmasságát és pontosságát, akár percekkel korábban történt hírekről is lehet beszélgetni, és mivel nem merev a műsor, közelebb hozza a hallgatóhoz nemcsak a világot, de a politikát is, amiről nem egy elszigetelt, távoli elit beszél.

Keresztes Ilona, a Vendég a háznál szerkesztő-műsorvezetője műsora családközpontúságának fontosságát, felelősségét, a gyermek fogantatásától a születésig tartó időszak jelentőségét, valamint a család együttgondolkodását emelte ki. Hangsúlyozta továbbá, hogy a gyermekek egészen pici kortól tizenéves korig a műsor érvényes résztvevői. Ezért hozták létre a Válaszutak című műsort, ahol tizenévesek beszélnek az őket érintő dolgokról, és ha a téma szakértőt igényel, velük megegyezve hívnak felnőtt beszélgetőtársat.

Virányi Zsolt szerkesztő-műsorvezető a Kossuth rádió műsoraiban egész nap jelen lévő sporthírek fontosságát hangsúlyozta, valamint a 20 órai Krónika után kezdődő magazinműsorokat, amelyekben igyekeznek közelebb hozni a hallgatókhoz a sportembereket és a körülményeiket.