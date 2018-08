Egyre mélyebbre ás Mueller

Egy csaló és egy madám lehet a koronatanú a Trump körüli vizsgálatokban

Újabb pontban, adócsalás miatt indult eljárás Michael Cohen, Donald Trump volt ügyvédje ellen, miközben az amerikai elnök egykori helyettes kampányigazgatója, a magát bűnösnek tartó Rick Gates a volt főnökét, Paul Manafortot is bemártotta utóbbi virginiai büntetőperében. Kristin Davis, a manhattani madám pedig holnap áll az esküdtszék elé, ahol feltehetően Roger Stone-ról, Trump kétes hírnévnek örvendő kampánystratégájáról faggatják majd. A keddi időközi, illetve előválasztási eredmények egyelőre nem irányadóak arra nézve, merre mozdul el majd el novemberben az amerikai politika.

Több szálon is haladnak a „fedek”, az amerikai szövetségi hatóságok Donald Trump személyes hálójának feltérképezésében, és a felelősségre vonásokban. A Robert Mueller, illetve más ügyészek vezette vizsgálatok egyelőre kisebb halak elítéltetésén fáradoznak, de politikailag igazán komoly hozadéka annak lehet, ha magára az amerikai elnökre nézve lesznek terhelők egyes tanúvallomások vagy bizonyítékok.

Ebben reménykedik legalábbis az ellenzéki Demokrata Párt, amely továbbá arra is számít, hogy januártól, a novemberi választásokat követően átveheti a washingtoni kongresszus irányítását. Ezzel pedig lehetősége nyílna – megfelelő jogi „muníció” esetén – az impeachmentre, azaz Trump közjogi felelősségre vonására. A szenátusban mindössze kétfős a republikánus többség.

Egyre jobban szorongatják az ügyészek Michael Cohent, Trump volt ügyvédjét, aki tett is már terhelő vallomást az elnökre. Azt állította, Trump tudott arról a 2016-os találkozóról, amelyen – mint az elnök a minap maga is elismerte – fia és veje azért találkozott egy orosz ügyvédnővel, mert terhelő információt remélt tőle Hillary Clintonról, a rivális elnökjelöltről.

Cohen ellen – más eljárások mellett – most adócsalás gyanúja miatt is vizsgálat indult a The Wall Street Journal híre szerint, mégpedig a New York-i taxiengedélyek intézésével foglalkozó vállalkozása ügyé­ben.

Holnap ugyancsak faggatni fogják a manhattani madámként ismert Kristin Davist. A New York-i társasági élet korábban escorthölgyeket futtató, és ezért börtönben is ült ismert alakját Trumppal közös ismerőséről, Roger Stone-ról kérdezhetik. Davis – sikertelenül – a New York-i kormányzóválasztáson is indult, Stone neki és az elnöknek is dolgozott korábban kampánystratégaként. A kérdés, használni tudja-e majd az esetlegesen felmerülő információkat az amerikai belpolitikába való orosz beavatkozást vizsgáló Mueller.

Az oroszbarát ukrán szálat legalábbis felvázolták már Paul Manafort peré­ben. Most a kijevi elitnek, közte Viktor Janukovics exelnöknek is konzulensként dolgozó Manafort mint a Trump-kampány egykori főnöke ellen vallott volt helyettese, Rick Gates, aki már korábban bűnösnek vallotta magát.

Gates – bemártva volt felettesét – meghamisított adóbevallásról, fantomcégekről, offshore számlákról tett említést. Ez utóbbiak között van ciprusi is: ez az első ismert európai uniós szál a vizsgálatban. Manafort az egyetlen amerikai és egyben a Trumphoz legjobban köthető személy azok közül, akiket Mueller megvádolt, de ártatlannak vallják magukat.

A jog mellett Amerika tegnap a politikára is figyelt: a „csatatérállamnak” tartott, a republikánusok és demokraták versengését saját példáján jól mutató Ohióban időközi, más államokban pedig előválasztásokat tartottak kedden. Ezek egy részében még bizonytalan az eredmény. Trump Twitter-üzenetekben több támogatottjának is gratulált, de Ohióban például – a november előtti utolsó időszaki voksoláson – a republikánus jelölt ugyan győzelmet hirdetett, de könnyen újraszámlálás következhet.