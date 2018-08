Afrikában bíznak a németek

Afrika gondjait nem lehet a kontinens lakóinak Európába vándorlásával megoldani – jelentette ki egy keddi interjúban a német szövetségi kormány nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős minisztere az MTI szerint. Gerd Müller a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádióban sugárzott interjúban kiemelte: aki falakat és határokat akar építeni, és célja a bevándorlás korlátozása, annak sokkal nagyobb elkötelezettséggel kell küzdenie azért, hogy fejlődjenek a menekülteket kibocsátó országok.

Ebben az ügyben nemcsak Németország, hanem az egész Európai Unió túl keveset tett eddig – hangsúlyozta a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa. Az EU-nak legfőképpen a kereskedelem méltányosságát kell erősítenie, az Afrikával folytatott kereskedelmet „fair módon kell alakítanunk, és ebben még sok nyitott kérdés van napirenden”

– mondta a miniszter, aki afrikai körútja közben adott interjút a közszolgálati rádiónak.

Afrika komoly gazdasági lehetőségeket is kínál, és ezt Kínától Indián át az Egyesült Államokig már sokan megértették. A német cégek aktivitása is erősödik, ezt mutatja például, hogy elkezdődött a termelés a Volkswagen ruandai üzemében – emelte ki Gerd Müller. A nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős miniszter után a kancellár, Angela Merkel is afrikai körútra indul. A kormányfő szerdától péntekig Szenegálban, Ghánában és Nigériában tesz látogatást.