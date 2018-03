Adják-veszik a Facebook adatcsomagjait

Steve Bannon szerint a közösségi média világszinten árusítja az adatokat. Donald Trump korábbi tanácsadója elmondta: „Ez egy piac, amelyen nap mint nap folyik a kereskedelem.”

Az utóbbi hetekben kialakult adatgyűjtési botránnyal kapcsolatban Steve Bannon, az amerikai elnök korábbi stratégiai főtanácsadója igyekezett a saját védelmére kelni. „Sem én, sem a Cambridge Analytica nem tudott a Facebook adatbányászásáról” – emelte ki egy New York-i konferencián. Bannon elismerte, hogy segített a cég „összerakásában”, de kiemelte, hogy sem ő, sem a Camb­ridge Analytica nem használt Facebookról szerzett információkat a választások befolyásolásához.

A tanácsadó szerint nekik semmi közük nincs a piszkos trükkökhöz”, ezekben legfeljebb a brit anyacég, a Strategic Communication Laboratories (SCL) vehetett részt.

Bannon nyíltan beszélt a közösségi médiával kapcsolatos piaci straté­giákról is. „A Facebook-adatokat világszinten árusítják. Napról napra zajlik az adásvétel” – fordult a közönséghez. „Mindannyian jobbágyok vagytok. Jól fizetett jobbágyok, de akkor is jobbágyok. Minden adatod rendelkezésre áll a Facebook számára, a cég pedig ingyen átveszi ezeket, és nagy profittal eladja. Az egész életed felett ők rendelkeznek” – magyarázta a The Guar­dian lap tudósítása szerint.

A botrány annak kapcsán alakult ki, hogy a Cambridge Analytica több mint ötvenmillió felhasználó adatait szerezhette meg jogtalanul a Facebooktól, és használhatta fel kampánycélokra. Az eddigi nyilatkozatok alapján bár az adatszerzés a Facebook-vezetés tudomására került, és kérték is az adatok törlését, Zuckerbergék nem tettek komolyabb erőfeszítéseket az adathasználat megakadályozására. Az korábban is köztudomású volt, hogy a 2016-os Trump-kampány komolyan épített a közösségi médiára és az azon keresztül közvetített célzott üzenetekre. „Végsőkig kihasználtuk a Facebookot, hogy emberek millióinak profiljairól gyűjtsünk össze információkat – magyarázta korábban Christopher Wylie, a Cam­bridge Analytica egyik volt munkatársa az Observernek. – Ezekből az adatokból modelleket építettünk, amelyek segítségével az emberek belső démonai ellen indítunk támadást. Ez volt az alapja az egész cégnek„ – tette hozzá.