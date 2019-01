A gdanski főpolgármestert megkéselő férfinál korábban lelki betegséget diagnosztizáltak

Lelki betegséget diagnosztizáltak korábban annál a merénylőnél, aki a továbbra is válságos állapotban lévő gdanski főpolgármestert, Pawel Adamowiczot megkéselte – közölte hétfői sajtóértekezletén Jaroslaw Zielinski lengyel belügyminiszter-helyettes a gdanski vajdasági rendőr-főkapitányság közlésére hivatkozva.

Pawel Adamowiczot vasárnap este egy jótékonysági célú rendezvényen szúrta meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi. A főpolgármestert a gdanski orvosi egyetem kórházába szállították, ötórás, késő éjjel befejeződött műtétje után állapota továbbra is nagyon súlyos.

A kórházat hétfőn felkereste Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter is. A tárcavezető Tomasz Stefaniak kórházigazgatóval délben közös sajtóértekezletet tartott, melyen elmondták: Adamowicz állapota továbbra is nagyon súlyos, felépülése „bizonytalan”. „Harcolunk” – fogalmazott Stefaniak. Elmondta: Adamowicz nincs eszméleténél, egyebek között a tüdő és a szív működését helyettesítő ECMO-készülék (testen kívüli membrán-oxigenizátor) segítségével tartják életben.

A lengyel közszolgálati televízió úgy tudja: a késelőt, Stefan W.-t a gdanski kerületi bíróság 2014-ben 5 és fél éves szabadságvesztésre ítélte, miután elkövetett négy bankrablást. A gdanski pénzintézetekben fegyverrel fenyegette meg az alkalmazottakat, az elrabolt pénzösszegek 2500 zlotytól 6800 zlotyig (187 ezer – 509 ezer forint) terjedtek.

Stefan W.-t december végén engedték ki a börtönből. A vasárnapi támadás után őrizetbe vették, hétfőn a gdanski ügyészségen kihallgatják. Hatósági közlés szerint nyomozás indult gyilkossági kísérlet gyanújával.

Az országos rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: a támadás helyszínévé vált köztéri ünnepséget a szervezők nem jelentették be tömegrendezvénynek, amelyre az alkalmazottnál szigorúbb biztonsági szabályok vonatkoztak volna. A helyszín biztonságáért a szervezők által bérelt cég volt a felelős, a rendezvény környékén megerősített rendőri jelenlétet biztosítottak, és a riadóztatott rendőrök azonnal reagáltak.

Beata Mazurek, a lengyel kormánypárt szóvivője szerint sok lengyel felteszi most a kérdést: vajon a gdanski rendezvény résztvevőinek biztonsága felett őrködő cég megfelelő gyorsasággal reagált-e a szabadtéri színpadon történt támadásra?

„Nem tudom, hogy (a biztonsági őrök) úgy reagáltak-e, ahogy kellett volna (…) az első benyomás az, hogy nem” – jelentette ki, utalva azokra a videofelvételekre, amelyeken látszik: mielőtt a támadót elfogták volna, egy ideig még rohangált a színpadon, és a mikrofonba kiabált.

A támadást lengyel kormánypárti és ellenzéki politikusok egyaránt elítélték. Többen arra hívtak fel, hogy a tragédiát senki ne használja ki politikai célokra.

A lengyel püspökök, valamint több lengyel és külföldi politikus – köztük Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke is – Adamowiczért végzett imára szólított fel. A gdanski templomokban hétfőre virradóra is imádkoztak ezzel a szándékkal, a hétfői napra is több ilyen akciót hirdettek meg.

Sokan reagáltak arra, hogy a nagyon sok vért veszített, ritka, 0Rh- vércsoportú Adamowiczot ápoló kórház felhívta a lakosságot: jelentkezzenek véradásra a Gdanskban és környékén működő vérközpontokban.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök hétfői döntése nyomán Pawel Adamowicz éppen Londonban tartózkodó feleségéért kormánygépet küldtek – közölte a sajtóval Joanna Kopcinska kormányszóvivő.