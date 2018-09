Nyugdíjprémium jövőre is

Három év alatt nyolcvanmilliárd forintnyi pluszjuttatást kaphatnak az idősek

Tavaly fizetett először a magyar állam prémiumot a nyugdíjasoknak, s a friss, az előzetes várakozásoknál is jobb gazdasági adat alapján ez idén is minden bizonnyal így lesz – nyilatkozta lapunknak a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András megjegyezte: a kormány a jövő évi költségvetés kialakításakor szintén számolt a nyugdíjprémiummal. Ha minden a tervek szerint alakul, az idősek három év alatt nyolcvanmilliárd forintnál is nagyobb összeget kapnak kiegészítő juttatásként, prémium címén.

Ha a gazdaság jól teljesít, akkor az eredményekből az egész társadalomnak részesülnie kell, így az előnyök számbavételekor nem lehet figyelmen kívül hagyni a nyugdíjasokat sem.

Az aktívak sikeréhez ugyanis hozzájárul a mostani nyugdíjasok munkája, amit mindenképpen el kell ismerni – erről beszélt lapunknak a pénzügyminiszter helyettese.

Tállai András szerint az elismerés egyik megfelelő eszköze az úgynevezett nyugdíjprémium. Ennek kapcsán a szakember elmondta: a jogszabály szerint akkor kaphatnak novemberben prémiumot a nyugdíjasok, ha a magyar gazdaság jól teljesít, növekedése meghaladja a 3,5 százalékot, miközben a költségvetési hiány mértéke is a tervek szerint alakul.

– A legfrissebb adat szerint a második negyedévben 4,8 százalékkal nőtt a magyar GDP, s azzal számolunk, hogy egész évben négy százalék felett lehet a hazai gazdasági bővülés – magyarázta a miniszterhelyettes.

Tállai András szót ejtett az elmúlt esztendőről és kitért 2019-re is. Emlékeztetett, hogy az állam először tavaly fizetett prémiumot: 2017 végén minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy egyszeri, akár 12 ezer forintban is részesülhetett. A prémiumként kifizetett juttatások együttesen 24 milliárd forintos kiadást jelentettek az államkasszának.

– Az idei költségvetésben 32,5 milliárd forintot különítettünk el erre a célra – jegyezte meg a Pénzügyminisztérium államtitkára, hozzátéve: a 2018-as nyugdíjprémium összegéről és kifizetésének idejéről ősszel születhet döntés.

Felidézte ugyanakkor azt is, hogy a törvényhozás a nyáron már megszavazta a jövő évi büdzsét is, amely szintén számol nyugdíjprémiummal, erre a célra 25 mil­liárd forint szerepel a 2019-es számok között.

– Ha minden a terveink szerint alakul, vagyis a gazdaság továbbra is jól teljesít majd, s a hiányt­ is kordában tudjuk tartani, akkor a nyugdíjasok tavaly után nemcsak az idén, hanem jövőre is részesülhetnek prémiumban – összegzett a miniszterhelyettes.

A számok azt mutatják, hogy három esztendő alatt az állam akár nyolcvanmil­liárd forintnál is többet áldozhat nyugdíjprémiumra.

Tállai András végezetül arról beszélt, hogy a polgári kormány megbecsüli a nyugdíjasokat, akik az elmúlt évtizedekben munkájukkal és a családban betöltött szerepükkel nagymértékben hozzájárultak az ország gyarapodásához.

A kormány 2010-ben azt vállalta, hogy mindenképpen garantálja az ellátások értékállóságát. Ennek szelle­mében jövőre 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak.