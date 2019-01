Folytatódnak a kedvező tendenciák a foglalkoztatásban 2019-ben is

Magyarországon 2010-hez képest 785 ezerrel többen dolgoznak, akik közül 662 ezer ember az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el, s a kedvező tendenciák a foglalkoztatásban várhatóan 2019-ben is folytatódnak – mondta Marczinkó Zoltán István, a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legújabb adatait kommentálva.

A KSH szerint tavaly szeptember-novemberben a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 494 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,6 százalék volt.

A helyettes államtitkár megjegyezte: a kedvező tendenciákat a foglalkoztatásban a pozitív gazdasági környezet és a kormányzati intézkedések – mint például a társasági adó 9 százalékra történő csökkentése – segítik.

Marczinkó Zoltán István arra is kitért, hogy az egy hónappal korábban közzétett adatokhoz képest ugyan pár ezerrel visszaesett a foglalkoztatottak száma, a foglalkoztatottság növekedésének több éves tendenciáját ez azonban nem befolyásolja. Munkaerőpiaci tartalékokat a helyettes államtitkár a nagyjából 170 ezer főre tehető munkanélküliek között, az inaktívak között és a 130 ezer közfoglalkoztatott körében lát.

A PM az MTI-nek eljuttatott közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a 3,6 százalékos magyar munkanélküliségi ráta az Európai Unióban – Hollandiával és Máltával – holtversenyben a harmadik legkedvezőbb arányt jelenti.

Arra is kitértek, hogy a magas hozzáadott értéket előállító munkakörökben is tovább emelkedhet a foglalkoztatottak száma, továbbá a régiók között is folyamatosan csökkennek a különbségek.