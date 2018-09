Grezsa István: az óvodafejlesztési program egész közösségeket mozgat meg

Az óvodafejlesztési program fogadtatása rendkívül pozitív és az egész közösségeket mozgat meg – jelentette ki Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos a felvidéki Kisgéresen, ahol átadta a program keretében felújított magyar nyelvű óvodát kedden.

A miniszteri biztos rámutatott: a program lehetőséget nyújt az óvodapedagógia teljes megújítására, emellett egész közösségeket mozgat meg, és már azt is látni lehet, hogy a felújítások gyermeklétszám-növekedést is hoznak az intézmények számára. Hozzáfűzte: a cél az, hogy a Kárpát-medencei magyar óvodákba járó 48 ezer gyermek száma, a demográfia és az elvándorlás ellenére, 60 ezerre növekedjen.

Grezsa István elmondta: a felújítások mellett az új intézmények létrehozása tekintetében is reményteljesen halad a program, Révkomáromban már csaknem elkészült a református egyház óvodája, Kassán zajlik a megvásárolt épület átalakítása, Rimaszombatban pedig már letették az új intézmény alapkövét. Elsődlegesen a helyi embereken és szervezeteken múlik az, hogy az intézményeket milyen tartalommal sikerül megtölteni, és ebben számítanak a történelmi egyházak segítségére is – mondta. Hozzátette: bízik benne, hogy ez a program is segít eljuttatni a helyi közösségnek a magyar kormánynak azt az üzenetét, hogy a magyarok – éljenek az anyaországban vagy a külhoni területeken – egy nemzeti közösség tagjai.

„Az oktatás első pillére az óvoda, az anyanyelvi oktatásnak pedig az alapja, hiszen a gyermek ebben a korban teremti meg azt az anyanyelvi bázist, amire később ráépít” – jelentette ki Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke az ünnepélyes átadón. Hangsúlyozta: a magyar kormányt nagy köszönet illeti az óvodák felújításához nyújtott rendkívül fontos segítségért. Megjegyezte: sajnálatos, hogy ezt a szlovák állam nem tette meg, holott a szlovákiai magyar adófizetők pénzéből kötelessége lett volna.

Kedden három, a magyar kormány támogatásának köszönhetően megújult felvidéki magyar óvodát adtak-adnak át az ország keleti részén: Kisgéres mellett még az ugyancsak túlnyomó többségében magyarok lakta Nagytárkányban és Csicseren. A három intézmény felújítását együttesen mintegy 62 millió forinttal segítette a magyar kormány. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében már felújított óvodák száma a Kárpát-medencében egyelőre száz körül van, az új intézményeket többnyire 2019-ben és 2020-ban adják majd át.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program két ütemében 38,5 milliárd forintból újítják meg az óvodai és bölcsődei rendszert Kárpát-medence szerte. A program keretében a Felvidéken csaknem 150 intézményt újítottak-újítanak fel, és 32 új intézményt építenek.