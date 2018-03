Tüntettek – Festékkel dobálták meg a Csongrád Megyei Főügyészég épületét

Festékkel dobálták meg ismeretlenek a Csongrád Megyei Főügyészég épületét szombaton azt követően, hogy Szegeden a belvárosban tüntetést tartottak Czeglédy Csaba mellett.

A Szegedi Rendőrkapitányság rongálás vétségének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettessel szemben – közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az MTI érdeklődésére.

Szombat délután a Szegedi Törvényszék előtt tartottak demonstrációt Tüntetés Szegeden Czeglédy Csaba mellett, az ügyészség visszaélései ellen címmel. A legnagyobb közösségi oldalon az eseménynél az egyik hozzászóló meg is osztott egy fotót a főügyészség összefestékezett homlokzatáról.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott.

A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban résztvevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Független képviselőjelöltként indul a Vas megyei 1-es számú választókerületben az országgyűlési választásokon.

Legfőbb Ügyészség: támadás az igazságszolgáltatás ellen

A közleményben hangsúlyozzák: „az úgynevezett Czeglédy-ügyben visszatérően megfogalmazott – az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat megingatni törekvő, minden alapot nélkülöző, és most már a verbális mellett fizikai erőszakba is átcsapó – közéleti megnyilvánulásokat visszautasítva, ezúton is felhívjuk a figyelmet arra a körülményre, hogy az ügyészség által kialakított jogi álláspontot mind az első, mind a másodfokú bíróság osztotta.”

Hozzátették: a kérdés közjogi vetületében pedig az NVB, a Kúria és az Alkotmánybíróság is az ügyészségével azonos álláspontra helyezkedett.

A Csongrád Megyei Főügyészség az e héten kiadott sajtóközleményében tételesen cáfolta a Czeglédy-ügyben megfogalmazott, alaptalan állításokat, melyek az ugyeszseg.hu oldalon olvashatók.