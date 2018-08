Bakondi György: Magyarország előbb látta a migráció árnyoldalait

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint Magyarország előbb látta a migráció árnyoldalait, mint a nyugati országok.

Bakondi György az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a napokban két olyan menekültet is elfogtak a határon, aki kifelé akart menekülni, mert bűncselekmények elkövetése miatt körözték. Hozzátette: az iraki és afgán férfit is kiadják a velük szemben eljáró francia, illetve görög hatóságoknak.

A főtanácsadó azt mondta, Magyarország nem fogadta el azt az érvelést, hogy a migráció jó, előre viszi a társadalmat, és ezen bűnözők esete is azt mutatja, Magyarország előbb látta a folyamatok árnyoldalait. Ezek közé sorolta a terrorcselekményeket, a biztonsági és közegészségügyi helyzet romlását is, hozzátéve, hogy ezeknek a folyamatoknak már politikai hatásai is vannak.