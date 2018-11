A terrorizmust is segíthetik a névtelen bankkártyák

– A migránsoknak adott, az Európai Unió, az ENSZ és Soros György pénzével feltöltött bankkártyaprogram elfogadhatatlan, hiszen a pénz akár terrorcselekményekre készülők kezébe is kerülhet, ezért óriási nemzetbiztonsági kockázatot jelent – hangsúlyozta Halász János, a Fidesz alelnöke az Ország­gyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tegnapi ülése után.

A testület jobbikos elnöke, Mirkóczki Ádám a részben zárt ülést követően úgy nyilatkozott: megerősítést kaptak arról, hogy a nyugat-balkáni útvonal „ismét pezseg”, tavasszal pedig újabb migránshullám várható. – A beszámolók szerint viszont a magyar határvédelem stabil, a hatóságok fel vannak készülve arra, hogy az újabb hullámot kezelni tudják – közölte az elnök.

A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyelete is foglalkozik a migránsoknak kibocsátott, a Balkánon terjedő anonim bankkártyák ügyével. A jegybank lapunk kérdéseire későbbre ígért választ.

– A Görögországból elinduláshoz tud segítséget nyújtani a migránsoknak az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága nem névre szóló kártyája, amelyre néhány száz eurós havi juttatás érkezik – mondta a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatorna műsorában.

Janik Szabolcs szerint ez egy Görögországra kalibrált program, elméletileg csak ott lehet használni vásárlásra és pénzfelvételre a kártyákat, ennek ellenére a Balkán más országai­ban is feltűntek a MasterCard plasztik fizetőeszközei, amelyeken név nem szerepel, a kártyáknak csak egyedi száma van, valamint az EU és az ENSZ logója látható rajta. Egy másik, Soros György által is támogatott program is fut Humanity Ventures néven, ebben az esetben is névtelen MasterCard-kártyákat osztogatnak. Sajtóhírek szerint erre a programjaira Soros ötvenmillió dollárt adott.