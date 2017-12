Hosszas várakozásra kell készülni a határátkelők többségénél

Akár többórás várakozásra is készülni kell a szerb és az ukrán határ több pontján, mivel a külföldön dolgozók ezekben a napokban látogatnak haza karácsonyra – jelentették az M1 aktuális csatorna tudósítói szombaton.

A helyszíni beszámolók szerint az erős forgalom már az osztrák határnál érzékelhető. Bécstől a 75 kilométerre fekvő hegyeshalmi határátkelőig két óra alatt érhetnek el az autósok, de a kisebb átkelőkön zavartalanul át lehet jutni Ausztria felől.

Záhonynál 3 kilométeres kamionsor alakult ki, a személygépkocsik is majdnem ilyen hosszan torlódnak, ezért csaknem 3 órát kell várni az átkelésre itt és Beregsuránynál is. Az utazóknak az ukrán határszakasz más átkelőin is várakozásra kell készülniük.

Szerbiába is legalább egy órás várakozás után lehet csak átjutni, de a kamionosoknak akár 5 órát is vesztegelniük kell a déli határon. Röszkénél több kilométeres a kocsisor és a határszakasz többi átkelőjén is erős a forgalom, csupán Tiszaszigetnél és Bácsalmásnál lehet gyorsan átjutni – derül ki a tudósításokból.

A határátkelők leterheltségéről a rendőrség határinfó oldalán lehet tájékozódni.