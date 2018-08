Zajlik az élet Ronaldo és Iniesta után is

Az utóbbi évek legszokatlanabb La Liga-idénye kezdődött tegnap két mérkőzéssel, a sztárcsapatok pedig ma este lépnek pályára Spanyolországban olyan összeállításban, amely az utóbbi csaknem egy évtizedben elképzelhetetlen volt: a Real Madrid Cristiano Ronaldo, a Barcelona Andrés Iniesta nélkül. A Serie küzdelemsorozata ma rajtol Itáliában, s aki Ronaldót keresi, az délután 6-tól láthatja kedvencét (ha láthatja) a ­Chievo–Juventus meccsen.

A 2018–2019-es spanyol labdarúgó-bajnokság, a La Liga/Primera ­División (kinek hogyan tetszik) csak tegnap este kezdődött el a Girona–Valladolid és a Betis–Levante összecsapásokkal, de a címvédő Barcelona szurkolóinak már szerdán volt okuk dáridózni, ráadásul duplán.

Ezen a napon a Barca megnyerte a klubalapító svájci üzletember/sportújságíró emlékére rendezett Joan Gamper-tornát (Malcom, Messi és Rafinha meseszép góljaival 3-0 a Boca Juniors ellen), Lionel Messi elmondta első beszédét csapatkapitányként, s hogy a katalán boldogság teljes legyen, az európai Szuperkupáért az Atlético Madrid Tallinnban 4-2-re legyőzte a Real Madridot.

Ettől persze még korántsem biztos, hogy a Barca ismételni fog abban a bajnokságban, amelyből hiányozni fog Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Kepa és Gabri, hogy csak a legnevesebbeket említsük. Ami biztos: a legutóbbi három BL győztese, a Real Madrid Courtois kapuson és a 22 éves, négyszeres spanyol válogatott jobbhátvéden, Odriozolán kívül senkit sem igazolt. Pedig a keret erősítésre szorul, amint az szerdán is kitűnt a Szuperkupa-meccsen.

Bennfentesek szerint 300 millió euró áll lehívásra készen a Madrid bankszámláján, nem kisebb sztár, mint Neymar vagy Mbappé, esetleg mindkettő leigazolására. Augusztus 31-ig, az átigazolási határidő lejártáig van még idő, és sokak szerint a bomba addig fel is fog robbanni. Mert a jelenlegi keret kissé vékony, főleg úgy, hogy Modric, a vb horvát MVP-je állítólag az Interhez készült (Florentino Pérez, a Real elnöke már fel is jelentette az UEFA-nál a milánói klubot tisztességtelen csábítás miatt). Julen Lopetegui edzőnek most leginkább amiatt főhet a feje, mivel indokolja a kapuban az utóbbi években megbízhatóan teljesítő Keylor Navas leváltását Courtois-val.

A Barcánál nem fáj a vezetők feje Paulinho, Yerry Mina és Iniesta távozása miatt, a Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba – Dembelé, Busquets, Rakitic, Coutinho – Messi, Suárez tizenegy bombaerősnek tűnik, míg az Atléticónál Lemar érkezése turbózta fel jelentősen az addig sem gyenge keretet. A bajnok ma este 22.15-kor az Alavést fogadja, a Madrid vasárnap ugyanekkor a Getafét. A kérdés már csak az, mi meg hogyan fogjuk a Spíler TV 2-t?!

A Serie A szenzációja természetesen Ronaldo leigazolása volt. A Juventus vele képzeli el a BL megnyerését – nélküle is elődöntős volt 2017-ben –, de ez nem lesz egyszerű. Itáliában egyébként csak tegnap éjfélkor, lapzárta után zárt a piac, az utolsó pillanatban még Szergej Milinkovics-Szavics, a 23 éves szerb csodacsatár 40 millió euróért történő kölcsönadása (!) volt a téma a Lazióból a Milanba (ahová a klublegenda Paolo Maldini sportstraté­giai és fejlesztési igazgatóként tért vissza), továbbá Rabiot-ról, a PSG középpályásáról sem mondtak le a San Siróban. A genovai hídomlás miatt egyébként elhalasztották a nyitófordulóból a Milan–Genoa és a Sampdoria–Fiorentina meccseket.

A Juvénél komolyan veszik a BL-terveket. Ronaldo mellé megszerezték Douglas Costát a Bayerntől, Cancelót a Valenciától, s visszahozták Bonuccit a Milantól, ahová viszont kölcsönadták Gonzalo Higuaínt.

Edzőfronton is nagy volt a mozgás, Maurizio Sarri Nápolyból London ­Chelsea negyedébe költözött, helyére egy legenda, Carlo Ancelotti, minden idők egyik legeredményesebb edzője érkezett.

Úgy tűnik, idén is érdemes lesz nézni a Serie A-meccseket, aki pedig az utóbbi években leszokott erről az olasz bajnokság tagadhatatlan meggyengülése miatt, az most szépen szokjon vissza rá. Nem lesz könnyű. Egyetlen, Magyarországon fogható tévécsatorna sem sugározza – tegnap délutáni állás, információnk szerint a Digi Sport és a Spíler TV között folyik a kötélhúzás –, marad az online közvetítés megtekintése, a Tippmixpro.hu weboldalon, regisztráció után.

Mit is mondhatnánk? Ronaldo – illegalitásban…