Marko Nikolics ennél is többre vágyik

A Mol Vidi a Chelsea után már a Ferencváros ellen készül a hét végén

Csak néztünk egymásra, és nem értettük. Maurizio Sarri, a Chelsea menedzsere a Mol Vidi elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón jelezte, várja a kérdéseket, az angol újságírók pedig elkezdték faggatni az antiszemita rigmusokról. Ő idegesen hárított, mondván, nem hallott semmit sem, mi, magyarok azt sem tudtuk, miről van szó. Aztán kiderült, a Chelsea szurkolóinak egy része énekelt mocskos szövegű dalt, emiatt az UEFA vizsgálatot indított, a klub pedig közleményben ítélte el a történteket.

Mindez legyen az ő bajuk, számunkra az a fontos, hogy a Mol Vidi szépen búcsúzott el az Európa-ligától, magyar csapatnak a 2-2-es döntetlen tétmérkőzésen olyan kaliberű ellenféllel szemben, mint a Chelsea, remek eredmény. Igen, tétmeccsen, hiszen a már csoportelsőként érkezett angoloknak is volt tét, nagyon nem szerették volna elveszíteni a veretlenségüket a sorozatban.

A Mirror című lap szerint a csereként beállt Olivier Giroud a szabadrúgásgóljával „megmentette csapatát a Vidi ellen egy zavarba ejtő vereségtől”, a BBC pedig értetlenkedik: vajon Sarrinak valóban ilyen erős csapatot kellett-e pályára küldenie egy végső soron irreleváns budapesti mérkőzésen? Ezt ráadásul úgy teszi szóvá, hogy a menedzser a legnagyobb sztárjai közül többeket otthon is hagyott…

A magyar bajnok tehát közel állt a bravúrhoz, a Chelsea legyőzéséhez, Loic Nego kapáslövését, amelyből a Vidi a vezetést megszerezte – hátrányból fordítva meg az eredményt –, még nagyon sokszor látjuk majd ismétlésben az év legszebb futballpillanatai között, de a bravúrok bravúrja, azaz a továbbjutás nem jött össze. Nem, mert az előző fordulóban a boriszovi vereséggel a fehérváriaknak kicsúszott a kezükből a saját sorsuk, a fehérorosz együttes pedig élt a lehetőséggel, és 3-1-re nyerni tudott Szalonikiben is, amivel biztosan kaparintotta meg az L csoport második helyét.

– Különösen büszke vagyok a játékosaimra azért, amit a második félidőben és azon belül az utolsó negyedórában nyújtottak – hangsúlyozta Marko Nikolics, a Mol Vidi vezetőedzője. – A szünetben tudtuk meg, hogy a BATE már három góllal vezet, majd a hajrára biztossá vált, hogy nem történik csoda, de ők továbbra is harcoltak, próbálták megszerezni a győztes gólt. Ez nem sikerült, de csak mi szereztünk pontot a Chelsea-től, az utolsó fordulóig élt az esélyünk a továbbjutásra, tehát semmi okunk a szégyenkezésre, sőt. Teljesen elégedett nem lehetek, mert jó lett volna a tavasszal is szerepelni az Európa-ligában. Viszont megmutattuk, hogy magyar csapat is eljuthat idáig, és remélem, a Mol Vidi a következő években is érdekelt lesz az európai porondon a csoportkörben, és hamarosan ennél is előrébb léphet. Ha a Chelsea ellen mutatott mentalitást átmentjük vasárnapra, akkor a bajnokság őszi idényét is szépen zárhatjuk le.

A szerb szakember ezzel már át is kötött csapata következő nagy feladatára. Játékosai nem sokáig örülhetnek az angol sztárcsapat ellen elért döntetlennek, mert az NB I utolsó idei fordulójában kulcsrangadó vár rájuk, a tabellát náluk nyolc ponttal gazdagabban vezető Ferencvárost fogadják az új stadionjukban. A tét ezúttal sem elhanyagolható: győzelem esetén sikerülne közelebb lépni a nagy vetélytárshoz, és már csak a bajnokságra összpontosítva a tavasszal szorossá válhat a harc az aranyéremért, ám a Ferencváros egy győzelemmel már-már látótávolságon kívülre kerülne a folytatásra.

NB I, 18. forduló. Szombat: Puskás Akadémia–Mezőkövesd 17.00, Kisvárda– MTK 17.00, Paks–Diósgyőr 17.00 (M4 Sport), Haladás–Debrecen 17.00, Bp. Honvéd–Újpest 19.30 (M4 Sport). Vasárnap: Videoton–Ferencváros 20.15 (M4 Sport)