Ma már tudja is az eredményt…

Méltó lezárása volt szombaton a 2018-as évnek a magyar vízilabda dupla Szuperkupa-mérkőzése a Komjádi Béla Uszodában. A két meccsen negyven gól esett – köztük megannyi varázslatos –, és bár nem született meglepetés, a nézők jól szórakoztak. S egy megjegyzés: az FTC-Telekom jó úton halad afelé, hogy Európa – s ezzel a világ – legerősebb csapatává izmosodjon.

Katalóniában a mai napig párás tekintettel emlegetik a Pep Guardiola vezérelte 2009-es Barcelonát, a „Barca de las Seis Copas”, vagyis a hat trófeát (bajnokság, Király Kupa, Bajnokok ligája, UEFA- és spanyol Szuperkupa, klubvilágbajnokság) elnyerő csapatot. Ennek a megfelelője a magyar pólóban a mesterötös, amit tavaly a Szolnok, idén az FTC vitt véghez, elhódítva a kontinentális serleget (a Szolnok esetében a Bajnokok Ligáját, a Fradinál az Európa-kupát), aztán a magyar bajnokságot, a Magyar Kupát, továbbá a magyar és az európai Szuperkupát.

Az FTC szombaton húzta be az ötödik serleget, amikor a Szuperkupáért 14-9-re legyőzte a Szolnokot. Első pillantásra sima meccs volt, de amikor 5-3-as Fradi-vezetés után 6-5-re fordítottak a vidékiek, felderengett a meglepetés, sőt, a szenzáció lehetősége.

De csak pillanatokig. Konkrétan három percbe került a bajnoknak, hogy beverjen négy gólt, és máris 9-6 állt az eredményjelzőn, amivel el is dőlt a kupa sorsa. A továbbiak már csak a meccs élvezeti értékének emelését célozták, mint egy gyorsétterem hamburgerében az ízfokozók. Sztefan Mitrovics góljára – emelés ballal a kapus szorításában, majd a hálóba pöckölés jobbal – még az ínyencek is csettintettek. Végül úgy lett 14-9 az eredmény, hogy Varga Dénes 4, Sedlmayer Tamás és Mitrovics 3-3 gólt lőtt, Vámos Márton kettőt, a másik oldalon a két szerb, Prlainovics (3) és Alekszics (2) brillírozott.

– Előrebocsátom, hogy nálam az nem vízilabda, amikor télikabátban kell meccsre menni, ettől függetlenül a régi idők pólóját idézte a mérkőzés, valami olyasmit, amit mi is űztünk harminc-negyven éve – mondta lapunknak Faragó Tamás olimpiai bajnok, minden idők egyik legnagyszerűbb játékosa. – Mitrovics gólja valóban parádés volt, persze annak idején mi meccsenként két-három ehhez hasonlót lőttünk, de az igazi hős és zseni Varga Dénes. Most, hogy a bátyja, Dani már visszavonult, mintha beérett volna. Régen is nagyszerű játékos volt, de most már úgy látom, tudja is, hogy éppen mennyi az állás. Azért az fontos információ…

A női szuperkupa-meccs is a várható eredményt hozta, aki az uraknál Varga „Dumi”, az a hölgyeknél a világ harmadik legjobb pólósának megválasztott Keszthelyi Rita, aki ezúttal csapata, az UVSE góljainak felét, ötöt szerzett a Dunaújváros 10-7-es legyőzése közben. Benczur Márton edző csapata is begyűjtött mindent idehaza – bajnokság, kupa, Szuperkupa –, már csak a BL megnyerése hiányzik. Talán jövőre az amerikai világbajnok Jamie Neushul és a kanadai Kindred Paul érkezésével az is meglesz.

Szuperkupa, nők: UVSE-Hunguest Hotels–Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics 10-7 (4-1, 2-2, 3-3, 1-1), férfiak: FTC-Telekom–Szolnoki Dózsa 14-9 (4-2, 5-4, 2-1, 3-2).