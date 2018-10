Birkózó-vb: Dollák Tamara vereséggel kezdett

A junior korú Dollák Tamara elveszítette selejtezős mérkőzését a nők 59 kilogrammos kategóriájában, így már csak a vigaszági folytatásban reménykedhet a budapesti birkózó-világbajnokságon.

A Papp László Sportarénát az elmúlt két napban a szabadfogású férfiak „uralták”, hétfőn azonban az 55 és 59 kilós versenyekkel a nők is megkezdték szereplésüket.

A 10 fős hazai csapatból a válogatott helyét legkésőbb, a szeptemberi válogatón bebiztosító Dollák Tamara vívta az első meccset, méghozzá a mexikói Alejandra Romero Bonilla ellen.

A 19 éves magyar versenyző számára a tapasztalatszerzés volt az elsődleges cél, s az már az első menet közepén látszott, hogy győzelemre nincs esélye. Dollák bátran küzdött, ám mexikói riválisa az első, majd a második menetben is egyszer levitte és pörgette, így végül 8-0-ra győzött. A hazai tehetség a második szakaszban veszélyesebben birkózott, ám hiába volt többször is lehetősége, nem tudott riválisa mögé kerülni, így pont nélkül zárt.

„Szorosabb meccsre számítottam ennél, de sajnos az első menetben már nagy hátrányba kerültem. Úgy éreztem, nem verhetetlen ellenfél a mexikói, voltak is lehetőségeim az akcióra, de nagyon jól védekezett a második szakaszban, sajnálom” – értékelt a meccs után a 19 éves újpesti tehetség, akinek a vigaszági folytatáshoz a mexikói fináléba jutására van szüksége.

A harmadik versenynapon korábban a szabadfogásúaknál Asarin Roman (65 kg) a vigaszágon kikapott és kiesett, míg Lukács Norbert (70 kg) a selejtezőben veszített.

Később Galambos Ramóna (55 kg) és Olejnik Pavlo (97 kg) lép majd szőnyegre.