Csövesek a palotában

Hatodik éve szeretné már elérni az állam, hogy a hajdani Magyar Királyi Kúria Kossuth téri épületében feledkezett Politikatörténeti Intézet szedje végre a sátorfáját. Semmi keresnivalójuk odabent, elég volt a csövezésből.

A történet csak látszólag bonyolult. Arról van szó, hogy az MSZMP Párttörténeti Intézetéből „politikatörténetivé” szelídült gyülekezet – a gerontológiai baloldal egyik utolsó bástyája – úgy véli, hogy a Hauszmann Alajos építette palotából ötezer négyzetméternyi terület őket illeti, mert annak használati jogát 1990-ben „nekik adta” az MSZP. Vagyis jogosan vertek tanyát a Rákosiék által még 1948-ban lenyúlt igazságügyi palotában… Borogass, Máriám! (Ebből kiindulva a rabolt szemlőhegyi villa meg Apró-juss…)

A magyar állam ezzel szemben úgy látja, hogy az MSZP semmilyen jogot nem adhatott át – nehogy már lopott ingatlannal ügyeskedjenek. Ész megáll! Dacára mindennek, a Fővárosi Ítélőtábla júliusban a csöveseknek adott igazat. (Persze ezen nem kell meglepődni. Ugyanez az „igaz­ságszolgáltató” részleg mentette fel korábban a 2006-os szemkilövető rendőr tábornokokat, a kémkedéssel vádolt Szilvásy, Galambos, Laborc triót, a tömeggyilkos Biszkut… Boldogult Pelikán József találkozhatott ilyenekkel annak idején.)

A magyar állam mindenesetre felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, hátha ők másképpen látják. A munkásmozgalmi ereklyéket és ideológiákat szortírozó intézet munkatársai persze nehezményezik az állam lépését. Földes György ügyvezető szerint ők jogosan használják az épületrészt – ettől függetlenül nem zárkóznak el az alkutól, méltányos összegért cserébe akár le is mondanak a használati jogról. Földesék egyébként erősen sérelmezik azt is, hogy a korábban kapott állami támogatás újabban már nem érkezik…

A tünetegyüttes arra utal, hogy Földeséket valószínűleg megcsípte a hülyebogár.