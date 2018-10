Vangelis-filmzenék nagyzenekari kísérettel

Video mapping technológiával térben kivetített vizuális elemek, vitorlákat szimbolizáló óriási színpadi installáció hivatott elkápráztatni a nézőket. A nyolcvanfős Magyar Virtuózok Zenekar, kiegészülve a Budapest Énekegyüttessel, és a kimagasló tehetségű (jelenleg Bostonban, a világ legjobb könnyűzenei egyetemén, a Berklee College of Musicon sound design szakirányon tanuló) Hien szólistaként.

Önmagukban és egyenként is figyelmet felkeltő részletek. Az alkalom viszont, amelyre összegyűlnek november 8-án este a Papp László Budapest Sportarénában, rendkívüli élményt ígér. Vangelis legnagyobb filmzenei alkotásai elevenednek meg szó szerint. A teljesség igénye nélkül: 1492 – A Paradicsom meghódítása, Tűzszekerek, Szárnyas fejvadász… valamennyi világsiker. A felkéréssel kapcsolatban Hien elmondta, hogy egy ideje teljesen magával ragadta az elektronikus zenekészítés, ezért is hihetetlen megtiszteltetés neki, hogy Vangelis darabjait élőben, több ezer ember előtt adhatja elő.

Az idén hetvenöt éves, világszerte ismert görög zeneszerző Evangelosz Odiszeasz Papathanasziu néven született, az elektronikus zene és a new age stílus kiemelkedő alakja, valamint a szintén világhírű Aphrodite’s Child együttes alapító tagja, zongorán, harmóniumon, szintetizátoron és ütős hangszereken is játszik. 1981-ben a Tűzszekerekért a legjobb eredeti filmzenének járó Oscar-díjat vehette át. Megkapta a Francia Köztársaság Becsületrendjét és a Művészetek és Irodalom Érdemrendjének is birtokosa. Vangelis a filmzene műfajában minden idők egyik legnagyobb alkotója, akinek munkássága meghatározó a műfaj fejlődésében.

A jövő havi koncertet Európában először Magyarországon láthatjuk.