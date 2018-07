Összművészeti fesztivált rendeznek Győrben

Három nap alatt öt helyszínen hét művészeti ág képviselői mutatkoznak be Győrben július 27. és 29. között a hagyományteremtő szándékkal rendezett 31!-3 folyó, 1 sziget elnevezésű összművészeti fesztiválon, amelyet a város 2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályázat szlogenjéhez, az Áramláshoz kapcsolódva szervez.

Kardosné Tóth Krisztina, a szervező Győri Művészeti és Fesztivál Központ igazgatója elmondta, hogy a Radó-sziget, a Püspökvár és a strand területén több helyszínen bemutatkoznak a tánc, a zene, a fény, a képzőművészet, a fotó, az irodalom és az építészet képviselői.

A fesztivál célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat és a művészetet, valamint olyan élmény alapú kulturális szórakozást nyújtson, ahol a különböző helyszíneken zajló események igazi közösségi élményt teremtenek a résztvevőknek. Központi szerepet kapnak az egyedi, kreatív, fiatalos fesztiválinstallációk, amelyek izgalmasabb élményt nyújthatnak.

Az idei év témája, Győr, a folyók városa, amelyet elsősorban egy fotókiállítás fog bemutatni a Győri Fotóklub Egyesület vezetésével.

Egyebek mellett egy „befejezetlen híd” épül majd a Radó-sziget északi részén, amely a tekintetet a folyó áramlására és a Püspökvár falára irányítja. A hajósánc nézőtér egy természetes hatású lelátót varázsol a Radó-sziget északi része, ahol a modern és hip-hop tánc világába lehet betekinteni. A szabadtéri táncbemutatók mellett szakmai beszélgetéseket is tartanak. A fesztivál keretein belül rendezik meg az ország legnagyobb pénzdíjas all style versenyét, a 31! Győr Battle-t.

A képzőművészeti szekciót többségében győri alkotók, művészek töltik meg tartalommal, akik műtermeiket a Radó-szigetre költöztetik Nyitott műtermi alkotás címen. Egyebek mellett élményfestésbe is be lehet majd csatlakozni, de több különleges technikával készült alkotás is megtekinthető lesz, egy óriásmolinón pedig mindenki ott hagyhatja a kézjegyét.

A délutánokat #VersChat program indítja, ahol a Műhely folyóirathoz kötődő költőknek kifejezetten arra az alkalomra írt verseit lehet meghallgatni. Az Irodalmi Kávéházban szombaton Dvorák Gáborral és Patka Helénával, vasárnap pedig Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval lehet találkozni.

A zenei szekcióban fellép ByeALex és a Slepp, a Blahalousiana, a Fák Alatt Zenekar, az Indigó Utca, a Seven Seconds in the Future, ToSoDa Project, Szirtes Edina Mókus és Fekete János Jammal.

Lesz még egyebek mellett vizes felvonulás, művészeti workshopok, fényszínház, homokanimáció és közösségi látványfestés.

Mindezek mellett bemutatkozik a Pannonhalmi Borvidék pincészeteinek PH-Érték néven életre hívott borászati és marketingkommunikációs klasztere is a Cziráky-emlékmű mögötti részén kialakított PH-Érték Borszigeten.