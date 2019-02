Egy polgári szalon a város szélén

Izgalmas estek februárban is a Bencs-villában

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház a nagyszínpada, a kamaraszínpada és a stúdiószínpada mellé tavaly nyáron egy újabb játszó- és kulturális rendezvények lebonyolítására alkalmas helyet kapott, az impozáns Bencs-villát. Tekinthetjük a város egyik ékességének is a Sóstói úton. Valójában többfunkciós a korhűen berendezett villa, hiszen kávézó, az emeleten két lakosztály is várja az ide érkezőket. Sőt a padlástérben egy műtermet is berendeztek, amely alkalmas arra is, hogy egy-egy művész számára ideiglenes alkotó-otthonként szolgáljon.

Az épület Bencs Kálmán és családja lakhelye volt, amit polgármesteri időszakának derekán kezdett el építtetni. Egy gyönyörű nagypolgári villát álmodott meg az akkori szőlőbirtokra, amely 1927-re épült fel. A második világháború után, a többi villához, kastélyhoz hasonlóan először tüdőszanatóriumként működött, majd óvodaként funkcionált. 1989-től tanszálloda és a város vendégháza volt. Most pedig a teljes felújítás után újra a régi pompájában tündökölve a kultúra és a művészet ékszerdoboza.

A földszinti hatvan férőhelyes rendezvényterem a korábbi polgári szalonokhoz hasonlóan van berendezve, eredeti enteriőrrel, és ez a kamaraszínházi előadásoknak, egyszemélyes előadóesteknek, valamint kiállításoknak ad teret és otthont. A keddenkénti programban szerepel Többszemközt címmel beszélgetéssorozat, mélyinterjú, többek között Göttinger Pál, a színház főrendezője és Horváth László Attila színész volt a vendég. Elsősorban helyi értékek bemutatkozásnak kívánnak lehetőséget adni, ennek jegyében szervezték meg a Nyíregyházi irodalmárok estjét, amelynek vendége volt Nagy Zsuka költő, Kováts Judit író, Antal Balázs író, költő és Csabai László író.

Krúdy Gyula születésének 140. és halálának 85. évfordulója alkalmából megidézték a város jeles íróját. A beszélgetés után bemutatott, A hóember szeretője című lírai játék teljes mértékben az író munkái részleteinek felhasználásával készült: a dialógusokká-monológokká alakított novella-, regény- és egyéb prózai részletek középpontjában az álom áll. Az előadást a Nyíregyházi Egyetem Színjátszó csoportja adta elő.

Sajátos atmoszférát teremt az intim tér és hangulat, ennek lehettünk részesei a legutóbbi program, a Bencs irodalom, Dominó sorozatban, amelynek a címe: Ady Endre éjszakái. A pódium-felolvasóestet Karádi Zsolt főiskolai tanár rendezte, a házigazda – mint mindig – Kováts Dénes újságíró volt, Adyt és Csinszkát a helyi színészek alakították: Horváth Viktor és Nyomtató Enikő. Az est a címét Krúdynak az Adyról szóló cikksorozatáról kapta, a műsorban nagyon jól ötvöződött a beszélgetés és a versek, naplórészletek felolvasása. Többek között Móricz, Pilinszky, Németh László gondolatait, értékeléseket hallhattuk Adyról, a legizgalmasabb zárórészben pedig Ady és Csinszka levelezéséből olvastak fel a színészek.

Februárban is sokszínű program vár az érdeklődőkre. Ötödikén Többszemközt Jenei Judittal, a Móricz Zsigmond Színház színésznőjével lesz egy beszélgetés, aki nemrég mutatta be első önálló estjét A boldogság (h)arcai címmel. Egy hét múlva a kommunizmus áldozatainak napja alkalmából rendeznek egy emlékműsort, majd február 19-én Müller Péter Szeretetkönyve kerül a színpadra Papadimitriu Athina tolmácsolásában. A hónapot az AcapellArt énekegyüttes műsora zárja.