Több száz műtétet nem végeztek el angliai kórházakban ágyhiány miatt

Rákbetegek is ellátatlanul maradtak, egyes páciensek a folyosókon veszítették életüket.

Angliai kórházakban több száz műtétet – köztük rák-operációkat is – halasztottak el a télen ágyhiány miatt – írta a The Times. A lap beszámolója szerint számos intézmény orvosai panaszkodtak arról, hogy a folyosókon halnak meg a betegek. Egészségügyi szakemberek, valamint szakmai és civil szervezetek is elfogadhatatlannak nevezték a műtétek eltörlését, elhalasztását a szigetországban.

Több száz sürgős rák-operációt töröltek el a brit egészségügyi ellátórendszer (NHS) téli zűrzavara miatt az Egyesült Királyságban – számolt be róla a The Times. Mint írták, az adatok szerint legalább 500 beavatkozást halasztottak el, mivel a kórházak ágyhiánnyal küszködtek az utóbbi évek egyik legkeményebb telén. – Az egészségügy vezetői elnézést kértek és teljesen elfogadhatatlannak nevezték a műtétek elhalasztását, ám aktivisták szerint ezek a késések ronthatják a betegek túlélési esélyeit – olvasható a portálon.

A lap szerint a történtek azt mutatják, hogy az NHS nem képes megfelelően működni télen, a tapasztaltabb orvosok folyamatosan jelezték, hogy a kórházak olyan mértékben telítettek, hogy a páciensek a folyosókon halnak meg. A rekord számban érkező idős fekvőbetegeknek köszönhetően a kórtermek kihasználtsága 95 százalék feletti volt.

A lap beszámol arról is, hogy az angol nemzeti egészségellátó rendszer precedens nélküli módon arra kérte a kórházakat január elején, hogy töröljenek minden nem sürgősnek minősített operációt, így próbálva felszabadítani kórházi ágyakat. Nagyjából 22 ezer műtétet töröltek el, de az útmutatás szerint végre kellett volna hajtani a rák-operációkat és azokat a beavatkozásokat, ahol számít az időtényező.

A Health Service Journal lap weboldalán egy adatigénylésre alapozott elemzésben úgy találták, hogy a válaszoló kórházak fele legalább egy rák-operációt eltörölt. Az adatokat közlő 81 súlyponti intézmény – ez nagyjából az Angliában található központok felét teszik ki – tájékoztatása alapján 530 rák-műtétet vettek le a napirendről.

Fran Woodward a rákbetegeket támogató Macmillan Cancer Supporttól ezt a helyzetet teljességgel elfogadhatatlannak nevezte amely súlyos aggodalmat kelt a páciensekben. A beavatkozások elnapolása nemcsak a rosszindulatú elváltozások továbbterjedését jelentheti, hanem a túlélés kilátásait is rontja. Szavai szerint a kormány feladata az azonnali ellátáshoz szükséges forrásokat és személyzetet biztosítani. A lap beszámolója rámutat: nem világos, hogy pontosan milyen típusú operációkat töröltek el, bár ezek közül néhány beavatkozás állítólag a megfelelő kezelés módjának megállapítását szolgáló diagnosztikai biopszia lett volna.

Elfogadhatatlannak minősítette a műtétek eltörlését Ian Eardley, a sebészek királyi kollégiumának (Royal College of Surgeons) az alelnöke is. – Bármennyi késleltetés rendkívül komoly szorongást okoz a műtétre váró betegeknek és családjaiknak – mondta. A leedsi gyakorlókórház páciensei szenvedtek a legtöbbet, három hónap alatt 109 operációt vettek le a napirendről. Yvette Oade, a súlyponti intézmény főtisztiorvosa úgy fogalmazott, hogy az intenzív osztályok túlterheltsége kényszerítette ki a törléseket. Mint mondta, egyébként mára minden beavatkozást elvégeztek volna. – A leicesteri, a bristoli, a birminghami és a lancashire-i egyetemi kórház 88, 66, 45 illetve 29 műtét eltörléséről számolt be az ágyhiány miatt – írja a The Times.

Az NHS közleményében ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy az influenza- és a rotavírus járvány ellenére a szervezet kórházai 2615 rákbeteggel többet kezeltek januárban, mint egy évvel korábban. – Sőt, azoknak a pácienseknek a száma, akik mindössze 62 napon belül kezelési javaslatot kaptak ez éve elején magasabb volt mint az utóbbi három évben bármikor – írták.