RMDSZ: újra magyar tanítók oktathatják a román nyelvet a magyar elemi osztályokban

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kérésére a román kormány törölte augusztusban kiadott rendeletének a magyar diákokat hátrányosan érintő cikkelyét, így újra magyar tanítók oktatják a román nyelvet a magyar elemi osztályokban – adta hírül csütörtökön az RMDSZ.

Nem sokkal később Nelu Barbu kormányszóvivő is megerősítette: a kormány csütörtöki ülésén sürgősségi rendelettel módosította augusztusban elfogadott intézkedését, oly módon, hogy ezentúl az érintett kisebbségi tannyelvű osztályokban egyébként is tanító pedagógusok taníthatják a román nyelvet is. „Gyakorlatilag visszatérünk az idei 9-es számú kormányrendelet előtti állapothoz” – sommázta a szóvivő.

Az RMDSZ hírlevele felidézte: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Liviu Dragneától, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökétől kérte, hogy helyezzék hatályon kívül az elemi osztályosok románnyelv-oktatásában káoszt okozó rendelkezést, amellyel – a tanítók helyett – szaktanárokra bízták a román nyelv oktatását a kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolákban.

Az RMDSZ elnöke úgy értékelte: a kormány elfogadta a magyar gyermekek és szülők, a szakma, valamint az RMDSZ érveit, és megértette, hogy az oktatási miniszter lépése szakmailag megalapozatlan és meggondolatlan volt – tudatta a hírlevél.

A csütörtöki kormányülés előtt Valentin Popa oktatási miniszter bejelentette lemondását arra hivatkozva, hogy nem ért egyet a rendelet visszavonásával.

Popát csütörtök reggel parlamenti házelnöki irodájába kérette Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök, aki közvetve őt tette felelőssé azért, hogy az RMDSZ felfüggesztette parlamenti együttműködését a szociálliberális kormánykoalícióval.

Popa azzal indokolta lemondását, hogy nem értett egyet a rendelet hatálytalanításával, de nem akarta a kormány stabilitását saját „lelkiismereti” problémáival veszélyeztetni. Bár ő maga nem akart jóváhagyni olyasmit, amivel nem ért egyet, aláírási jogát átruházta Kovács Irén kisebbségi oktatásért felelős államtitkárra – magyarázta a távozó miniszter.

Az intézkedést hatályon kívül helyező csütörtöki kormányülésen az egyik államtitkár képviselte az oktatási tárcát – közölte a kormányszóvivő.

A román alkotmány szerint a kormány sürgős esetekben azonnal hatályba lépő kormányrendelettel avatkozhat be a törvényhozásba: ezeket a jogszabályokat később erősítheti meg, módosíthatja, vagy törölheti el a parlament.