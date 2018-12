Megváltoztatja nevét egy holland múzeum, hogy külföldön is jobban megismerhessék

Megváltoztatja nevét egy tekintélyes hollandiai múzeum, a hágai Gemeentemuseum, hogy külföldön is jobban megismerhessék.

A 160 ezer darabos saját gyűjteménnyel rendelkező és évente 30-35 kiállítást rendező intézmény jelenlegi elnevezése (közösségi múzeum), „ormótlan”, és nem tükrözi, hogy a gyűjteményt egykoron művészek alapították – közölte Benno Tempel igazgató.

A Gemeentemuseum a 2019 őszére tervezett nagy Monet-kiállítás alkalmából veszi fel a külföldiek által is könnyen megjegyezhető Hágai Művészeti Múzeum (angolul: Art Museum of The Hague) elnevezést.

A múzeum kollekciója főleg a 20. század első feléből származik, itt található a világ legnagyobb gyűjteménye Piet Mondrian (1872-1944) holland festőtől, benne utolsó, befejezetlen képével, a Victory Boogie Woogie-val.

A múzeumot Hendrik Petrus Berlage holland építész tervezte, az art deco épület a stílus egyik ikonikus példánya.