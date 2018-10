Felújított óvodákat keresett föl a Vajdaságban Grezsa István

A magyar kormány segítségével felújított vajdasági óvodákba látogatott szerdán Grezsa István, Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos, aki egyebek között felvázolta, hogy miként fognak folytatódni a korszerűsítések – derül ki a helyi Pannon RTV-nek adott nyilatkozatából.

A 30 százalékban magyar lakosságú Törökkanizsán elmondta, hogy a településen az óvodafejlesztés a következő két évben olyan szintre jut, hogy ha bármelyik magyar szülőnek dönteni kell, milyen óvodába írassa be a gyermekét, akkor egyértelmű lesz a számára, hogy az anyanyelvén kell taníttatni.

Törökkanizsán a magyar kormány támogatása közel tízmillió forintot tesz ki.. „Ez jó üzenet, jelzi, hogy egy gyarapodó anyaország áll ma a Délvidék és a Kárpád-medence magyarsága mögött. Jelzi azt az elhatározásunkat is, hogy szeretnénk megújítani a társadalmi kapcsolatainkat, hiszen egy nemzeti közösségbe akarjuk szervezni a Kárpát-medencei magyarságot” – mondta.

A Vajdaság egészét tekintve két új intézmény felépítése és 73 megújítása a cél, és ennek több mint fele már el is készült. A programra több mint egymilliárd forint jut. A Kárpát-medencében összesen 38,5 milliárd forintot szán a kormány óvodafejlesztésre. Ebből 150 új létesítmény épül, és közel 450 fog megújulni.

Folyik az óvodaprogram harmadik szakaszának az előkészítése, amely során már a tartalmi, módszertani elemekre is koncentrálnak, és jut fedezet a működési költségekre is, hiszen a gyarapodással párhuzamosan átmeneti plusz költségek terhelik a magyar közösséget. A magyar kormány kész ebben is segíteni – mondta Grezsa István a Pannon RTV televíziónak.