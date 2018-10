Van idő a hibák kijavítására

Számos termelőtől várják az egységes kérelmek adatainak pontosítását

Nem kevesebb, mint a területalapú támogatások kifizetése múlik azon, hogy a következő napokban minden érintett termelő elvégzi-e a korábban benyújtott egységes kérelem adategyeztetését. Az esetleges hibákat, átfedéseket a végzés átvételét követő tíz napon belül pontosítaniuk kell a gazdálkodóknak.

Fontos feladat vár a következő napokban a területalapú támogatást igénylő gazdálkodókra. A Magyar Államkincstár (MÁK) ugyanis megkezdte az egységes kérelmeket érintő egyes hibákat tartalmazó adategyeztető végzések kiküldését az ügyfeleknek vagy azok képviselőinek. Fontos változás, hogy 2018-ban az adategyeztetésre felszólító végzéseket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül juttatja el az érintettekhez az államkincstár. Így több esetben is előfordulhat – ha a termelő nem saját maga adta be a kérelmet –, hogy nem a gazda, hanem a képviselője vagy a kamarai meghatalmazott (falugazdász) kapja meg a végzést.

A korábbi évekhez hasonlóan a túl­igénylésre, a területek átfedésére vonatkozó úgynevezett keresztellenőrzés és az adategyeztetés is egy körben valósul meg. Az ügyfelek a kincstár honlapján, az egységes kérelem benyújtása kapcsán már megismert menüpont alatt tudják elérni azt az elektronikus rögzítő felületet, ahol egyeztethetik a problémás adatokat. Ezt a felületet a felszólító végzés átvételét követő első napon jelszó nélkül érhetik el a gazdálkodók. A felülvizsgált területadatokat és parcellarajzokat tartalmazó információkat az előzetes adategyeztetéshez hasonló módon kell közölni az ügyfélkapun keresztül.

A kérelmet a végzés letöltésétől, vagyis a kézhezvételétől számított 10 napon belül ki kell tölteniük az érintetteknek, és elküldeni a MÁK-nak. Az államkincstárnál felhívták a figyelmet, hogy ha a gazdálkodó kicsúszik az említett határidőből, akkor a bejelentését a támogatói döntések meghozatalánál nem vehetik figyelembe, és minden megadott terület esetében ellenőrizni fogják, hogy azt jogszerűen használja-e a gazdálkodó. Ebben az esetben a gazdálkodók csak a lezárult ellenőrzést követően kaphatják meg a támogatást.

A május 15-i határidőig nagyjából 171 ezer egységes kérelem érkezett a MÁK-hoz. Az előző évekhez hasonlóan az idén is mintegy ötmillió hektár földterület után igényeltek támogatást a gazdálkodók. Az államkincstár az idén is lehetőséget adott a termelőknek az előzetes ellenőrzésre. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i, szankciómentes beadási határideje után a kincstár idén is az ügyfélkapura kiküldött végzésben értesítette a gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát találtak. Általánosságban elmondható: az előzetes ellenőrzés segítséget nyújt abban, hogy az ügyfelek elkerüljék a levonásokat és a szankciókat, és így magasabb támogatási összeghez jussanak.